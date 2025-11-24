中國宣布實彈射擊演習 日本防衛大臣巡視沖繩、石垣、與那國島

中國宣布23日起進行實彈軍演，日本防衛大臣則馬不停蹄巡訪沖繩、宮古島、石垣島、與那國島等離島。（圖片來源／小泉進次郎臉書）

日本首相高市早苗「台灣有事」言論，引發中國當局不滿，解放軍剛結束19日的軍演，中國大連海事局發布航行警告，11月23日至12月7日一連2週在渤海地區進行實彈射擊，然而日本防衛大臣小泉進次郎則馬不停蹄巡訪沖繩、宮古島、石垣島、與那國島等離島。

中國將實彈軍演2個禮拜，日防相巡訪沖繩離島

中國政府對日相高市早苗的發言採用文攻、武赫傳統手法，大連海事局發布航行警告，11月23日至12月7日一連2週，在渤海海峽黃海北部部分水域範圍內執行軍事任務，公告實彈射擊範圍為38-51.7N121-38.2E、 38-34.2N121-38.2E、38-33.9N121-07.9E、38-48.2N121-14.1E連線區域，範圍位於大連市以南，渤海與黃海交界的近海海域。

文的部分，除在中國本身網路區域大量攻擊高市以外，中國常駐聯合國代表已致函聯合國秘書長，對日本首相高市早苗在國會就台灣緊急狀態的回應表示不滿。

據中國常駐聯合國代表團稱，傅聰在信中強烈批評了高市早苗的言論，指出「這是日本首次威脅對中國動武，觸及了中國的核心利益。」信中表達了不滿，指出「儘管中國多次強烈抗議，日本仍毫無悔意，拒絕收回其錯誤言論。」

中國也向聯合國抗議，小泉是為離島軍事工程前往溝通

日本防衛大臣小泉進次郎22日起搭乘C-2運輸機訪問沖繩縣先島諸島，他在宮古島市政府與嘉數登市長會面，轉往石垣島，並在石垣市政府與中山義隆市長舉行會談，以及與那國島。

日本在石垣島的「石垣駐屯地」部署了飛彈部隊，包括12式地對艦飛彈（Type 12 surface-to-ship missiles）03式中程地對空飛彈（Type 03 medium-range surface-to-air missiles）。最西邊的與那國島也佈署了03式中程地對空飛彈，這邊距離台灣110公里。

另外，小泉在與那國島有重要的溝通項目，溝通即將佈署電子作戰基地，意思是，日本政府將建置大型的雷達。日經亞洲（Nikkei Asia）於23日報導，日本計劃在偏遠西南群島建造可供居民避難約兩週的地下掩體，作為應對可能出現的台海安全危機的一部分。

