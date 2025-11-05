中國宣布對美關稅戰「停火」續延一年 但美國大豆仍面臨高稅率

美國阿肯色州一處大豆田。美聯社資料照片



北京當局週三（5日）宣布，為了具體實踐上週中國國家主席習近平與美國總統「川習會」達成的共識，中國將繼續延後一年才實施原本在4月時對美祭出的報復關稅。不過，美國農產品中關鍵的大豆，依舊面臨高稅率，業界指出價格無法與巴西等國競爭。

中國國務院國務院關稅稅則委員會週三中午發出公告，今年4月對美國商品加徵的24%額外關稅將繼續暫停一年實施，但仍將維持作為回應美國總統川普「解放日」關稅而同樣加徵的10%關稅。

廣告 廣告

此舉證實了美中達成的關稅戰「停火」從每次停三個月，延長成為停火一年的共識。繼續延後實施的24%關稅從原本的停火截止日11月10日開始生效，持續到明年11月10日。

北京方面也宣布，將從11月10日起，移除對某些美國農產品徵收的最高15%關稅。此舉是針對中國在3月發布的一份文件，該文件列出了中國這個全球最大的農產品買家，將開始對進口農產品徵稅的清單。

美國大豆依舊被抽高關稅，市場懷疑中國是否真會恢復購買美國大豆

然而，在這次減免後，中國買家購買大豆時仍需面臨13%的關稅，其中包括原本就存在的3%基礎關稅，以及調降後還是加徵的10%關稅。貿易商向路透社表示，與巴西的大豆相比，這13%關稅使美國大豆對商業買家來說仍然太貴。

在川普於2017年上任並爆發第一次美中貿易戰之前，大豆是美國對中國最大的出口商品，中國買家在2016年購買了價值138億美元的大豆。

但中國今年已經基本徹底停買購買美國農作物，導致美國農民損失了數十億美元的出口收入。海關數據顯示，在2024年，美國大豆約中國總大豆進口量的20%，已遠低於2016年的41%。

上週，川普與中國領導人習近平在南韓釜山舉行川習會，緩解了市場憂慮，讓太平洋兩岸的投資人鬆了一口氣。儘管川普和白宮迅速發布了他們認為川習會達成的結果，中方並未立即詳細說明他們同意的內容。

在峰會前一天，中國國有的中糧集團（COFCO）購買了三貨櫃的美國大豆，分析人士認為此舉是北京方面釋放善意，暗示希望避免貿易緊張局勢的破壞升級。

然而，一些市場參與者對中美大豆貿易能否很快恢復正常表示懷疑。一家國際貿易公司的交易員向路透社表示：「我們預計中國的需求不會因為這次調整而回歸美國市場。巴西大豆比美國便宜，甚至非中國買家也在購買巴西大豆。」

更多太報報導

安世車用晶片出貨又生變？ 中國商務部指控荷蘭要「全權負責」

中國稀土政策若走回頭路 美國財長：川普可能提高關稅

【一文看懂】川習會在哪些方面貿易休戰？ 白宮揭釜山協議細節