中國宣布於黃海實彈演習 總統府：為印太地區帶來高度威脅

中日關係因日本首相高市早苗的挺台言論陷入緊張，中國不但限制對日旅遊，今天(15日)更宣布將在黃海周邊區域進行實彈演習。總統府發言人郭雅慧表示，我國密切關注，並將與日方在內的區域各國密切合作，以確保印太地區的安全穩定與自由開放。她並批評北京當局此舉正為印太地區帶來高度威脅。

高市早苗日前針對「台灣有事」發表看法，強調若中國動武，日本可能行使自衛權因應，引起中國強烈反彈、抗議連連，中國駐大阪總領事薛劍更以「斬首」的說法回擊，使得兩國關係越趨緊張。中國近期發布通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，今天更宣布17日起至19日將在黃海周邊區域進行實彈演習，引發各界對區域情勢的高度關注。

郭雅慧指出，台灣與日本共享自由民主價值，經貿上也共享發展與繁榮，兩國人民緊密友好，有鑒於北京當局連日來相關行為對於區域安全穩定的衝擊，我國正密切關注，並將與日方在內的區域各國密切合作，以確保印太地區的安全穩定與自由開放。

郭雅慧表示，北京當局基於政治目的對日本進行的各類型複合式威脅，正對印太區域的安全穩定帶來高度威脅，我方期待中國善盡大國責任，即刻停止這類不恰當的單邊作為，回到國際以規則為基礎的正確軌道上，不要成為國際社會的麻煩製造者。