中國宣布甲午戰場實彈射擊 高市早苗：未關上與中對話大門

中日緊張關係持續升溫，中方再宣布24日在甲午戰爭後期關鍵戰場的黃海劉公島東部海域上進行實彈射擊。中國駐日大使館更發文表示，若日本發動侵略，北京可依據聯合國憲章中的敵國條款對日動武，恫嚇意味濃厚；對此日本外務省回應，相關敵國條款規定已經過時。

日本首相高市早苗表示，「日中之間存在一些問題和挑戰，我認為我們應該減少這些問題和挑戰，增進相互了解與合作，日本始終對與中國進行各種形式的對話持開放態度。」

近日出席G20峰會的日本首相高市早苗表示，此行雖然未和中國國務院總理李強接觸，但強調並未關上與中國對話的大門。

台海議題成為中日爭論焦點，不過外交部指出，高市說法無法直接解讀為日本將協防台灣，因此對於總統賴清德等政治人物表態支持日本，國民黨立委有疑慮。

國民黨立委黃仁質疑，「大內宣總統吃日本水產的這樣的一個廣告嘛，在台灣內部的宣導效果比在日本更大。」

民進黨立委王定宇提問，「你們有下廣告嗎？是你們用外宣的嗎？」

外交部次長吳志中坦言，「我們已經沒有錢做外宣了。」

外交部次長吳志中說，我國跟日本保持友好是歷來政策，而立委也關切台灣是否有意跟日本建立軍事同盟？

國民黨立委賴士葆詢問，「台灣有事，日本會出兵，可不可以這樣解釋？」

吳志中說明，「高市首相並沒有這樣直接解釋，所以我們也不用過度去揣測。」

民進黨立委陳俊宇提到，「台日友好關係邁向準安全同盟的這個關係，對此我們外交部是否有實際的規劃或作為？」

吳志中回應，「實質跟盟邦跟日本來維護共同利益，跟台灣海峽的穩定安全，我想是最重要的。」

剛結束訪歐行程的吳志中指出，歐洲各國也相當關注中日爭端，而對台灣而言，當前最重要的是降低衝突、嚇阻戰爭爆發，並和友盟國家維護台海和平穩定。