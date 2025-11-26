中國宣布重映《賽德克巴萊》！13年前僅播154分 新文案稱「台灣同胞血戰日寇」

中國宣布重映《賽德克巴萊》。 （翻攝自「中影發行」臉書）

中日關係近期因為日本首相高市早苗「台灣有事」言論升溫，沒想到，中國今（26）日宣布要上映台灣電影《賽德克巴萊》，其內文中更稱，「不能忘記的中國台灣血性抗日傳奇」。

《賽德克巴萊》為台灣導演魏德聖所拍攝的電影，改編自邱若龍漫畫《霧社事件》，總共分上下2集，第一集為「太陽旗」，主要是敘述1930年莫那魯道帶領賽德克族人反抗日本長期壓迫原住民而引發的霧社事件，下集則是「彩虹橋」，主要是敘述莫那魯道帶領賽德克族人抵抗日軍的過程，並刻畫族人陣亡後越過彩虹橋、回歸祖靈的故事。

在2012年，魏德聖攜男主角林慶台、游大慶在北京出席預告片發布會，宣布電影以154分鐘單集精華剪切版，於2012年5月10日在中國上映。「中影發行」今天發文說，台灣抗日史詩電影《賽德克巴萊》上下部定檔並且發布定檔海報，兩部將分別於12月12日和12月13日接力獻映。

「中影發行」還稱，《賽德克巴萊》取材自台灣同胞血戰日寇、反抗侵略屠殺的真實歷史事件，海報透過左右構圖預示上下兩部的史詩脈絡。值此台灣光復80週年之際，銘記歷史，12月12、13日來大銀幕共同見證這段震撼人心的血性故事，「不能忘記的中國台灣血性抗日傳奇」。

中國宣布重映《賽德克巴萊》。（翻攝自微博）

