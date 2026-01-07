中國宣布「兩用物項」對日出口管制恐包含稀土 日本強烈抗議要求撤回

日本官房長官木原稔。 圖：翻攝「X」@kihara_minoru

[Newtalk新聞] 中國商務部6日宣布「兩用物項」對日出口管制。日本政府今天（7日）以「絕對無法容忍、極度遺憾」形容，表示已向中方提出正式抗議，要求立即撤回。日本官房長官木原稔7日在記者會上表示，由於中國管制細節不明，將詳細調查是否涵蓋稀土。日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰已於6日向中國駐日大使館公使施泳遞交抗議。

中國官媒《中國日報》報導，北京正研議加強中重稀土相關物項的出口許可審查，這些稀土主要出口至日本與韓國。日本產業界憂心，若稀土供應中斷，將重創戰機製造、電動汽車馬達及半導體生產。據日本能源和金屬礦物資源機構（JOGMEC）數據，2024年日本稀土進口中，中國占比高達71.9%。

中國商務部6日發布2026年第1號公告，宣布即日起禁止一切可能提升日本軍事實力的兩用物項出口，包括軍事用戶、軍事用途或任何相關最終用戶。公告雖未列明具體品類，但中國2026年度《兩用物項和技術進出口授權管理目錄》涵蓋逾1100項，包括稀土、鎵、鍺、銻、銦等關鍵材料，以及無人機、電信、合金及核能技術。

中國官方宣稱管制軍、民兩用物項出口，是維護國家安全利益並履行防擴散國際義務，但中國商務部新聞發言人回應記者提問時，毫不諱言批評日本領導人（首相高市早苗）公然發表涉台錯誤言論，暗示武力介入台海可能性，粗暴干涉中國內政，嚴重違背一個中國原則，性質和影響極其惡劣。等同間接表態是為該言論的「懲罰」政策。

分析人士指出，中國出口管制措施類似中國去年對美國實施的稀土管制，恐加劇中日經濟摩擦。日本媒體報導，禁令可能影響中國對日出口總額逾40%，已導致7日日本股市開盤走低，汽車股下滑，稀土相關股上漲。

