中國宣稱「近海治理」襲擾台灣東部海域 陸委會批：自欺欺人謊言

陸委會副主委沈有忠。(記者方瑋立攝)

〔記者方瑋立／台北報導〕中國海警船等公務船艦連日侵擾我國東部海域進行所謂「海上交通專項執法」，甚至透過媒體發布聲稱對台建立「近海治理模式」等灰色地帶襲擾。對此，陸委會副主委沈有忠今(11)日嚴正駁斥，中共發布所謂牢牢圍住台灣結束掃測行動的說法，都是「自說自話、自欺欺人的謊言」，並痛批中共此舉是公然挑戰國際法與國內法、破壞區域穩定的「麻煩製造者」。

沈有忠今天下午出席東海大學陸研中心主辦的「台灣沒有『獨立』問題，只有『被統一』問題」研討會時指出，中共企圖藉由台日菲在經濟海域的談判事項，來擴大在相關海域的灰帶衝突與海上襲擾，意圖改變現狀、破壞區域穩定。這樣的作為不只違反國際法，也引發了國際的反感，甚至其派遣來挑釁的船隻也都遭到我海巡署併航監控、強制驅離。他強調，對於台灣來說，我們要做的就是維持和平與穩定的現狀，台灣「沒有要去尋求所謂的法理獨立，只有被統一或者說面對灰帶襲擾，盡力的去維護我們國家主權、維護自由民主生活方式這樣子的一個選項」。

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沈有忠表示，中共近期擴大灰帶衝突，派遣公務船入侵我經濟水域甚至騷擾其他國家船隻，這種野蠻作為是公然挑戰我國國內法，也公然不遵守國際法及聯合國海洋法公約的相關規範。此舉不僅沒有法律依據，更再次坐實中共才是區域穩定的麻煩製造者。他嚴厲譴責並呼籲中共，應立即停止這種破壞現狀的作為，並負起責任共同與中華民國政府作為維持和平穩定現狀負責任的一方。

針對中共企圖呼應其「錯誤的一中敘事」，沈有忠點出，我國東部海域及大陸礁層的談判是中華民國、日本與菲律賓三方的議題，與中華人民共和國「沒有任何關係」。中共應認知到日菲近期建立起全方面戰略夥伴關係，正是因應中共武力擴張威脅所致。中共不僅未表現善意與鄰國和平相處，更假借一中敘事在台灣周邊海域擴大灰帶衝突，不僅威脅台灣，也威脅日、菲等國，是一種「蠻橫無理、不負責任、破壞和平跟穩定、對於鄰近國家的霸凌行為」。

沈有忠強調，在近期相關海域的議題上，中華民國政府依據國際法與海洋法享有的主權權利不容質疑。台灣會繼續和日本、菲律賓諮商溝通，我國主權和漁權不會受到日菲談判影響，對此日本外務省及菲律賓外交部第一時間也已說明不會對第三國產生影響。中共在此區域無權宣稱代表台灣，其挑釁行為是公然挑戰國際秩序；而維持台海和平穩定現狀是當前中華民國政府處理兩岸問題的基本原則，這不僅是台灣的主流民意，也是全球民主國家的共同利益與目標。

沈有忠也呼籲中共，不要漠視台灣主流民意，更不要挑戰全球民主國家的共同利益，應該正視中華民國存在的客觀事實，與我民選政府溝通對話，放棄以武力脅迫等不負責任的方式破壞現狀。

「台灣沒有獨立的問題，只有面對被威權統一和脅迫的壓力」，沈有忠重申，在中共施壓下，我們不應該去迎合他的一中敘事，用妥協的方式來包裝和平，這不是穩定也不是可靠的和平。「只有用實力來捍衛主權，並且基於主權來確保和平，這樣的和平才是可靠也才會永續」。他呼籲國人必須不分黨派團結一致，和政府共同來捍衛國家主權，並且守護我們得來不易的自由民主生活方式。

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