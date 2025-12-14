中國富豪爆「找代孕生300個孩子」！只為找人接手生意…前任曝黑歷史：絕無誇大

中國富豪紛紛尋求代孕來保住自家財產有後代可以繼承。示意圖／取自免費圖庫pixabay

中國遊戲富豪徐波（Xu Bo）近日因為一宗高額金錢糾紛再度成為輿論焦點，他先前向法院提起訴訟，要求前伴侶湯敬償還3億元人民幣（約新台幣42億元）未果，反遭湯敬公開反控他當初給付這筆巨額，是為了照顧多名孩子，更踢爆徐波已透過代孕生下超過300名子女，相關說法曝光後頓時掀起軒然大波。

代孕生了300個孩子！中國富豪想找人繼承財產

根據南華早報（South China Morning Post，SCMP）報導，這起事件要回顧到11月15日，中國電玩大亨徐波的前情人湯敬這天在社群平台發文自爆，她與徐波原本計畫共組「大家庭」，也為此收了徐波的大筆資金，主要用於扶養「擁有300名子女的大家族」。

廣告 廣告

湯敬更揭露，這300名孩子皆未取得中國戶籍，而過去十多年來，維持並照顧這個龐大家庭的支出極為驚人：「我收到的絕大多數資金，都用於當時的日常生活開銷」。面對網友質疑「300名子女」是否為筆誤，湯敬更直面回應強調：「不是，如果要說，這個數字可能還被低估，絕對沒有誇大」，此話一出頓時引起熱議。

徐波與湯敬的相識要回溯至2009年，他當年透過交友網站認識還是大學生的湯敬後，開始交往並同居長達14年，期間從未登記結婚，2人的情侶關係也一直都未公開，直到金錢糾紛才浮上檯面。徐波後來主張，在2012年至2018年間陸續向湯敬轉帳共計8.19億元人民幣（約36億元新台幣），但湯敬只還了5.15億元人民幣（約22.8億元新台幣），為此在2024年正式向法院提起訴訟，討回剩下的3億元。

湯敬此後便發文控訴徐波給她龐大資金的真正用途，才讓徐波在海外透過代孕組建的「龐大家族」隨之曝光；湯敬透露，上述案件已完成審理，而她也被法院判決勝訴，目前正在獨自撫養與徐波所生的11名子女，並與徐波進行法律攻防，爭奪2名女兒的監護權。針對爆料，徐波旗下公司「多益網路」隨即發布聲明，指稱「某用戶」在網路上散布不實訊息，呼籲相關平台立即處理，但未直接點名湯敬。

徐波是中國遊戲圈富豪。圖／翻攝自微博

為了繼承家業所以找代孕？法院傻眼駁回

不過，根據華爾街日報（The Wall Street Journal）深度報導，洛杉磯家事法庭法官佩爾曼（Amy Pellman）早在2023年間就曾審理國徐波提出爭取多個未出生孩子的監護權的申請；徐波當時透過視訊連線出席庭審時，更坦然表示希望有約20個在美國出生的男孩將來可以接手他的生意。佩爾曼認為，徐波的要求會讓這些孩子陷入法律上的不確定，也已超出正常範疇，最終駁回其請求。

報導指出，徐波個案並非首例，許多中國富豪都曾利用美國代理孕母和卵子捐贈者組成了數十個家庭，甚至揭露如今代孕市場的「蓬勃發展」，代孕機構、診所和律師事務所還有專門與國際客戶協調代孕事宜的一條龍服務，有時甚至無需父母親自前往美國，只要花費單次代孕費20萬美元（626萬元新台幣）就能成功代孕，因此也有許多富豪打算藉此打造擁有數十個甚至數百個子女的「豪門家族」。

代孕趨勢也引發了倫理和法律上的擔憂，由於在美國出生的孩子自動獲得美國公民身份，因此也不排除尋找代孕者試圖利用美國法律規避中國代孕限制。不過，雖然中國政府明文立法反對代孕，並批評了涉事公眾人物，但仍有業內人士表示，許多中國富豪仍然尋求在美國進行代孕，希望藉此擴大家庭規模或確保家族傳承。

徐波（中）成功參與打造爆款線上遊戲《夢幻西遊》。圖／翻攝自微博

徐波是誰？過往爭議再被翻出

出生於1977年的徐波雖然是個高中輟學生，但仍在中國遊戲產業闖出名號，成功參與打造爆款線上遊戲《夢幻西遊》，並於2006年創立多益網路（Duoyi Network），公司在2017年更攀上事業高峰，年營收接近20億元人民幣，淨利超過10億元人民幣（約44.3億元新台幣），徐波也因此成為中國遊戲業知名人物。

隨著事件延燒，徐波過往爭議言行再度被起底，他曾公開宣揚厭女與多妻制觀點，在社群平台徵求女友，明言目標是「至少生下50名優質兒子」，並列出詳細的伴侶篩選條件，甚至將帳號暱稱改為「多生孩子能解決一切」。

徐波還自稱是中國的馬斯克（Elon Musk）、宣稱身價高達280億元人民幣（約1243億元新台幣），並表示已與不同女性生下12名子女，多次自誇是「百萬中選一的菁英男性」，甚至計劃將50名兒子培養成社會菁英，其公司也曾宣稱徐波在美國透過代孕擁有的孩子「只有100多個」，駁斥300多個孩子的傳言。



回到原文

更多鏡報報導

結婚沒登記「同居1年」分手了 他想要回聘金！法官這樣判

99公斤新娘「婚後半年狂瘦35公斤」提離婚！竟遭婆婆疑「外面有人了」：嫌棄我兒子

56歲男沉浸ChatGPT殺母後輕生！家屬怒告OpenAI親揭「恐怖對話」