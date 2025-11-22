中國寒流太猛！佛祖「佛像流鼻涕」照瘋傳⋯網急了
國際中心／李明融報導
隨著冬天季節到來，中國有多個地區已經出現大雪天氣，然而不僅人受不了寒冬的天氣，近日有民眾在山西大同雲岡石窟地區發現一個引人注目的的景象，一尊大佛的鼻子上掛著數個冰錐，遠看就像是大佛在流鼻涕，畫面曝光後，引發熱烈討論，有網友忍不住笑稱「佛祖對不起，祢看起來是真的感冒了」。
佛祖「流鼻涕」畫面曝光，引發關注。（圖／翻攝自微博）近期中國多個地區出現大雪天氣，根據外媒綜合報導，中國山西大同雲岡石窟以一尊尊雄偉的大佛雕像遠近馳名，吸引來自各地的遊客前往當地一睹大佛風采，近日有網友發現雲岡石窟第18尊大佛雕像的鼻子上掛著好幾個細長的冰錐，遠看畫面就好像佛祖流鼻涕，就連臉部、脖子處都還有水漬。網友紛紛留言表示「大佛說：我好冷」、「對不起佛祖，我有點想笑」、「大佛：你們有沒有眼力見兒，給我穿羽絨衣吧」、「大佛沒有羽絨外套嗎」、「是不是感冒了啊」；也有網友擔心表示「哪來的水呢？」、「修一修啊，收的門票錢呢」、「最基本的維護修繕都在那裡去了？」。
今年10月就有民眾發現第十八窟的佛像臉部和脖子有水漬，近期天氣冷才出現這樣的奇景。（圖／翻攝自微博）
根據《極目新聞》報導指出，今年10月當地下起一場大雨，當時就有網友發現第十八窟的佛像臉部和脖子有水漬。根據手機天氣預報訊息，近幾日大同氣溫較低，其中19日最低溫-10℃、20日最低溫-9℃，未來一週最低溫均在0℃以下，工作人員表示，文物保護團隊會依狀況進行處置。雲岡石窟目前保護方式已從「搶救」轉為「預防、研究」，但仍長期面臨風化與滲水等結構性挑戰。
原文出處：中國寒流太猛佛祖也受寒！雲岡石窟「佛像流鼻涕」照瘋傳...網急喊：感冒了
