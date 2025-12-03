中國實彈威嚇台灣 藍白還擋國防預算？綠：別再扯後腿了

政治中心／劉宇鈞報導

針對新台幣1.25兆國防特別預算，行政院會通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，2日在立法院程序委員會中排案卻遭藍白阻擋。民進黨今（3）日說，中國已用實彈射擊半個月，藍白卻依然擋國防預算，籲藍白別再扯台灣後腿了。

民進黨表示，當總統賴清德宣布8年1.25兆元國防特別預算後，行政院本於職責，快速提出了「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，誠心誠意送往立法院審查，盼望爭取朝野共同支持。

民進黨指出，沒想到國民黨和民眾黨表面說支持國防、呼籲總統進行國情報告，實際上卻是在立法院程序委員會直接封殺行政院的提案，連交付委員會審查、詳細討論的機會也不給！國民黨團總召傅崐萁稱「不支持凱子軍購，更不支持挑釁」，國民黨立委翁曉玲也稱「本席決定反對，本案不通過」，民眾黨主席黃國昌更稱「為了要包裝軍購預算，操弄恐懼」。

民進黨直言，藍白立委話都還沒說完，昨日下午，中國政府再次發布多則警告，表示12月2日、12月3日，都將進行實彈射擊 演練，同時也發布新聞指出，中共軍艦展開「實戰化訓練」。

民進黨提到，事實上，中國軍方自11月起不斷進行軍演，演習的區域，則明顯是針對日本，並威嚇台灣。結果藍白對中國破壞和平的舉動，持續裝聾作啞，還反過頭來譴責力圖加強自主防衛的執政團隊「操弄恐懼」？這是什麼譴責被害者、為加害者幫腔的扭曲心態？

民進黨強調，賴清德清楚說明，台灣要建構全面嚇阻戰力，打造「台灣之盾」，以實力守護民主台灣，並且只要朝野有共識，在依法合憲的前提，願意到國會就國政與國防向人民報告。當中國已經用實彈射擊半個月，藍白卻依然在立法院用5分鐘擋下國防預算。「我們只想跟國民黨、民眾黨說：別再扯台灣後腿了」！

