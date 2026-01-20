中國實質限制稀土出口日本 12月輸日量下滑8%

中國江西贛縣一處稀土礦場，工人正進行挖掘作業。美聯社資料照片



中國為報復日本首相高市早苗的「台灣有事」言論，傳出將限制對日本稀土出口管制。中國海關總署今日（1/20）公布最新稀土出口數字顯示，輸往日本的稀土量比前一個月減少8%。

中國海關總署今日公布去年12月稀土出口數據顯示，銷往日本的稀土量為280公噸，比前一個月的305噸減少8%。不過280公噸的數字仍遠高於2024年12月的數字，高出逾3成。

路透社指出，由於預期中國將限制稀土出口，日本進口商過去一年加大採購量。

中國政府今年1月初公布將禁止向日本出口具有潛在軍事應用的「軍民兩用」商品。《中國日報》隨後引述知情人士指出，中國將收緊對日本的稀土出口管制。美國《華爾街日報》也引述兩名中國出口商的說法指出，中國自本月初起開始限制向日本企業出口稀有且昂貴的重稀土及含有這些稀土的強力磁鐵。

路透社報導，中國對日本減少稀土出口，將反映在1月的官方數字上。

根據中國海關總署今日所公布數據，去年12月銷往美國的稀土出口量減少3%。總計2025整年輸往美國的稀土量頓減逾兩成。

美國總統川普去年對中國施加關稅貿易戰，中國則回禁稀土出口管制。雙方隨後達成貿易休兵一年，中國輸美稀土量也慢慢回升。

數據顯示，中國去年12月共出口達5952公噸稀土，比前一個月減少3.2%。2025一整年，中國共出口5萬7392噸稀土，出口總量比前一年下降1.3%。

