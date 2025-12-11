中國寵物投毒刑事公訴第一案宣判：投毒人獲刑四年

在過去三年裡，李女士的案件成為了很多養寵人最期盼的案件——他們期待這場宣判可以改寫中國動物權益相關法條缺位帶來的遺憾 [Weibo]

中國寵物投毒第一案一審在週四（12月11日）上午宣判，投毒人張某華構成「投放危害物質罪」，判處有期徒刑4年，投毒人當庭提出上訴。此前，此案已9次延審。

宣判後，李女士向中國媒體表達了對於此次一審判決結果的肯定，並表示：「從我20多歲到30多歲，這只狗狗陪伴我走過了我人生中最重要的10幾年。它是我的至親至愛，是精神支柱。」

此案被稱為中國寵物投毒刑事公訴第一案，始於2022年。當時，家在北京的案主李女士所養小狗在小區遭同小區一位60多歲男子投毒，同期遇害貓狗共計10余條，它們均因誤食有毒食物發病當場身亡。

判決結果公布後，中國社交媒體上討論聲量極高，一部以李女士案為原型的劇作也即將被搬上上海話劇藝術中心舞台。諸多網友指出此案將為中國廣泛存在的針對動物投毒相關案件樹立參考個案。

在中國，針對貓狗的虐殺、投毒等案件時有發生，一些手段極其殘忍。2022年上海封城期間，身著「大白」服裝的管理人員以「消殺」為名、棍棒毆打寵物犬致死案件頻頻發生，但中國並沒有任何和動物保護、反對動物虐待相關的法律法規約束類似行為，這些案件最後幾乎只能不了了之。

一審判決結果公布之前正是中國司法部面向社會公開征集2026年度立法項目建議時期，大量網民在過去兩周自發接力要求建立《反虐待動物法》。在此征集截止與11月底，號召動物保護、宣傳禁止虐待動物相關貼文在中國社交媒體上的熱度依然高居不下。

在此期間，李女士的案件也常被網友拿出來舉例，每每提及此案，多條評論都在重復相同的一句話以表達對案主李女士的贊嘆：這個世界需要更多像她這樣較真的人。

正是由於中國沒有任何動物保護相關法律，為了讓投毒人付出代價，事發後至今的三年內，李女士辭去工作、自學法律、全力投入追蹤投毒人。

李女士發現投毒人所用藥物是一款在中國境內限制使用的農藥，此前一些地方政府已經對於私下售賣此類藥物的商戶進行行政處罰。

由此，李女士開始拒絕將此事簡單歸結為「寵物糾紛」，而是用「投放危險物質危害公共安全」為依據要求對投毒人進行處理——因為投毒在中國是嚴重的刑事罪名，但判決和量刑上，投毒行為的裁決強調的是針對人和社會的影響，針對貓狗等寵物的投毒行為是一個灰色地帶。

李女士拒絕了BBC中文的采訪請求。

在中國，流浪貓狗常被肆意捕殺，一些志願者常自發自費實施解救 [Getty Images]

在中國，寵物貓狗數量連年上漲，已經形成一定的市場規模。根據《2023年寵物市場消費白皮書》數據顯示，中國養寵家庭規模超過1億戶，寵物數量超過1.2億只。

國際投資機構高盛集團出具報告稱，截止2030年，中國寵物數量或將是幼兒數量的2倍。《澎湃新聞》透過數據調查發現，中國寵物貓狗數量早已突破中國4歲以下幼兒人數，2023年已達2倍。

這樣的養寵背景下，動物權益相關的法條缺失使得民眾常惴惴不安。一方面是養寵家庭、愛護動物人士提出動物也是生命、應當被尊重；另一方面則有市民指出自己常受到不文明養寵行為之擾。

比動物保護相關法條先出台的是中國多個城市對於寵物犬的限制規定，例如根據李女士所在城市北京的《北京市養犬管理規定》，城市居民所養犬只肩高不得超過35公分。此外，北京執法機關常攜帶捕狗籠檢查沒有拴繩、或身形較大的狗。

此前自2017年起，多次全國人大會議上，多位代表聯合提交法律議案，建議從建立反對動物虐待法律逐步過渡到動物保護立法——和西方國家針對動物生存福利的強調相差別的是，在中國國情下，虐待一般強調針對動物的暴力行為、虐殺行為等。

中國部分地區有出台地方性法規，嘗試以此規范、反對虐待動物。

早在2014年，《北京市動物防疫條例》即規定，動物飼養者不應遺棄、虐待飼養的動物。2016年《青島市養犬管理條例》規定禁止虐待、遺棄、屠宰犬只。長沙、寧波等地亦有追隨此嘗試，推出相關規定禁止棄養、虐待。