中國寵物美容師仇日！暴打柴犬罵「以為自己在日本嗎」 日網炸鍋

國際中心／林奇樺報導

中日關係緊張之際，中國江蘇一名寵物美容師在替柴犬進行美容時，不僅施以暴力，過程中還夾雜帶有仇日意味的辱罵言語。相關畫面曝光後，在網路上引發輿論譁然，也讓不少日本網友表達強烈不滿。

中國寵物美容師仇日！暴打柴犬罵「以為自己在日本嗎」。（圖／翻攝自微博）

該名寵物美容師暱稱「崇崇」，平時經常透過社群平台分享替寵物美容的工作內容，累積一定關注度。然而，近日她上傳替柴犬美容的影片卻引發爭議。畫面中可見，柴犬在洗澡與美容過程中出現明顯抗拒反應，崇崇隨即以手強行壓制犬隻頭部與嘴部，並多次甩巴掌、拍打，甚至持棍狀物敲擊柴犬的頭部與背部。

此外，崇崇在施暴過程中，將柴犬的「日本血統」作為辱罵對象，怒斥柴犬「神經錯亂」，並指稱牠「還以為自己待在日本」，甚至提及日本「早已投降」、「反抗沒有用」等說法。對此，崇崇表示，影片中的柴犬多為其他店家拒收的「黑名單」個案，事前也已與飼主溝通過相關狀況。

不過，部分中國網友不僅未譴責相關行為，反而對崇崇在影片中的言行表示認同。影片隨後被外國網友翻譯並加上字幕，在X（原推特）、臉書、Instagram、Threads等社群平台流傳，也引發各國網友撻伐，其中日本網友也痛批崇崇將政治情緒投射到無辜動物身上，令人難以接受。

