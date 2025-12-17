中國寵物美容師粗暴壓制柴犬！嗆「你那國家已經投降了」 日網友炎上砲轟

一名中國女子對柴犬施暴的影片近日在日本社群掀起熱議。（翻攝自X）

近期日中關係緊張，中國對日本祭出一連串反制行為，但日本似乎不以為然，最近又傳出有一名「仇日」的寵物美容師，她在社群平台放上自己工作的畫面，而其中她對柴犬的粗暴行徑引發日本網友不滿，疑似將仇日情緒發現在狗狗身上，引發撻伐。

中國暴力寵物美容師暴打柴犬 日網友氣炸！

據報，近日一段中國女子對柴犬施暴的影片在社群平台流傳，影片中從事寵物美容的女子分別對著2隻柴犬有許多粗魯行為，疑似為了要剪指甲、用手肘狠狠壓制狗的身體，大聲罵「戴口罩我還怕你不成？」

柴犬站在作業台上，女子語氣不耐煩地嗆：「你神經錯亂了啊？你以為還在你那個國家（指日本）裡面呢」更說「那個國家（日本）已經投降了你知道嗎？沒有必要這樣反抗，沒有用」「一點都不識時務，跟你那個祖祖輩輩一個死樣子」；她也對另一隻黑柴拍打、用力拉扯前腳剪指甲，還疑似為了檢查牙齒、用力掐住脖子，導致狗狗發出痛苦的哀嚎聲。

該名中國女子「崇崇」的抖音平台上還有許多暴力對待寵物的影片。（翻攝自抖音）

這段影片附註文字寫道，這個中國女人因為柴犬是日本品種就這樣對待牠們，氣得怒批她罪該萬死。影片在日本社群掀起熱議，許多日本網友直呼可怕：「虐待動物是不被容許的，做出這種事的人有精神問題吧」「我眼淚都要掉出來了，請禁止向中國出口柴犬」「熊貓還你們，柴犬跟秋田犬還給我們」。

不聽話就可以施暴？ 中國網友還為她叫好

據悉，該名中國女子的抖音社群帳號暱稱為「崇崇」，地點標示於中國江蘇，時常發布自己在做寵物美容的影片，抖音累積93.4萬粉絲，她聲稱這些被她揍的狗狗都是有經過飼主同意的，還說有簽定生死契約，並表示這些不受控的柴犬都是其他店拒收的黑名單。事實上從她的影片可以看到，她處理的幾乎都是對陌生人看起來很兇的狗狗，且不限柴犬，被她暴力壓脖痛打的還有柯基、田園犬等品種，還有不少粉絲對她的作法叫好，甚至贊同對狗就是要牠兇，然而最近剛好日本和中國關係緊張，「崇崇」在壓制過程中又對日本叫囂，掀起日本網友撻伐。

就連柯基也沒逃過她的魔掌，她稱有和飼主簽過「生死契約」。（翻攝自抖音）

