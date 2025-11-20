中國封日本水產 律師酸：不敢封A片談什麼決心？網嘲：真封早暴動了

日本首相高市早苗先前在國會表示，若台灣發生衝突，可能構成日本的「存亡危機事態」，此言論引發中方強烈反應。 圖 : 翻攝自日本首相官邸

[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗日前在發表「台灣有事論」，暗示不排除動用自衛隊介入台海衝突，引發中國強烈不滿，導致中日關係緊張。而根據《共同社》19日報導，中國已向日本政府通報，將暫停進口日本水產品。對此，林智群律師嘲諷，中國政府應該宣布禁止人民觀看日本A片，這樣才是真正表示抗議的決心！嘴巴說不要身體卻很誠實。

本月7日，日本眾議院預算委員會進行首相質詢與答辯會議，在野立憲民主黨議員岡田克也詢問高市早苗有關可能的台灣發生「緊急事態」。高市以首相身份表示，如果台灣發生可能構成日本的「存亡危機事態」，那麼日本自衛隊可藉由集體自衛權行使，動用武力介入台海衝突。

針對高市發言，北京當局接連幾天透過各種方式表示不滿。一方面召回中國駐日大使，另一方面透過各種宣傳管道暗示，日本若介入台海衝突，恐對日本本土發生嚴重的後果。除此之外，中國政府也向日本政府通報，將暫停進口日本水產品，表示對高市早苗「台灣有事」說反制。

林智群律師在臉書貼出相關新聞截圖寫道，意思是日本水產品會降價了嗎？太棒了！之前中國抵制澳洲龍蝦，那個時候龍蝦價格也是崩跌。除此之外，他還建議中國政府，應該宣布禁止人民觀看日本Ａ片，這樣才是真正表示抗議的決心！嘴巴說不要身體卻很誠實。

對於林智群發言，不少網友留言笑說：「禁了A片和動漫，中國人就會起義了」、「拜託日本快銷過來，和牛根本就求之不得水產也是。」、「禁止中客到日本，日本旅館也降價了」、「結果鬼滅大陸上映，4天3.8億～～中國人啊～～～～～」、「中國的招式當沒有任何效果時候。就是笑話自己行為而已」、「抵制旅遊：害死的是在日本的中國一條龍業者，中國殺自己人最厲害」。

