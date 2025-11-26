中國封殺日本海鮮！賴清德、陳其邁「吃給你看」掀台日挺漁產潮

即時中心／張玉伶

日本首相高市早苗稱若台灣遭武力攻擊，日本可行使集體自衛權，引發中國強烈反彈並制裁。中國停止日本水產進口後，台日互動升溫，總統賴清德與高雄市長陳其邁也透過社群及創意料理公開支持日本漁產。





陳其邁臉書昨日（25）晚間上架的影片，是青森縣與陸奧市代表團日前拜會高雄時，與陳其邁、青森縣知事宮下宗一郎及陸奧市市長山本知也共同拍攝的「台日創意沙拉挑戰賽」。三位首長換上圍裙，親自動手把高雄盛產的金鑽鳳梨、燕巢芭樂及濃香烏魚子，結合日本提供的蘋果、陸奧灣扇貝和熟成鮭魚鬆，打造成跨國創意料理。

比賽中，陳其邁展現他一貫直爽作風，豪爽地倒入大量鮭魚鬆，完成「陸奧鮭魚鬆加大樹鳳梨沙拉」，畫面上線後迅速引起討論。不少網友留言大讚「台日感情深厚」、「支持日本漁產就是現在」、「高雄的國際行銷又成功一次」。

高雄市府表示，青森縣與陸奧市近年與高雄市往來頻繁，三地也於上月締結友好城市。中國公布禁令後，高雄市府第一時間向駐點於市府的日本員工關心情況，並了解陸奧扇貝的主要外銷市場仍以台灣為主。市府也把「用吃支持」的理念傳達給日本友人，盼共同渡過挑戰。

陳其邁強調，高雄與日本長期互信緊密，面對壓力更要彼此打氣，而最直接的支持方式就是多選購日本優質漁貨。青森縣與陸奧市首長也回應，未來將與高雄在農漁、教育等領域深化合作，持續推動三地交流。

