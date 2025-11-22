中國封殺日水產惹火！日學者籲3招反制 「最狠一招」台灣成關鍵籌碼
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導
日本首相高市早苗因表態「台灣有事」言論，引發中日外交危機，中國不僅斥日本「粗暴干涉內政」，更呼籲國人不要前往日本旅遊，更頻繁在黃海南部進行軍演、並暫停進口日本水產品。對此，日本學者直言，建議高市可採取3大反制手段，其中最具殺傷力的一招，就是促成「台灣比中國更早加入 CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）」，讓習近平承受巨大的國際與面子壓力，被迫重返談判桌。
高市早苗日前在國會答詢時指出，「台灣有事」可能構成日本的「存立危機事態」，並暗示日本可依現行安保法制行使集體自衛權，導致中日關係急速惡化。中國除外交威嚇外，更以食安為由全面封殺日本水產品。對此，佳能全球研究所高級研究員山下一仁在日媒《President Online》撰文表示，中國過去也曾以安全性為理由限制台灣水果進口，如今對日本的做法如出一轍，明顯不符WTO規範。
山下提出3大反制方向，其一，日本可向WTO提起申訴，指出中國以政治理由限制進口已構成違規；其二，最關鍵也是最狠的一招，就是讓台灣優先加入CPTPP，透過CPTPP施壓。雖然台灣與中國皆已提出加入申請，但CPTPP要求極嚴格，在勞工、環境、投資等面向均需符合高標準。文章直指，日本與成員國完全可以提出「不遵守WTO規則者不得加入」的要求。若在制度上讓台灣優先入會。
文章進一步分析，中國加入WTO曾歷時約15年，其時堅持必須「早於台灣」入會，因此若日本成功促成台灣領先中國加入CPTPP，不僅是有效反制，更是習近平最不願見到的局面。
最後一招則是，發展中國以外的市場，尤其是水產與海鮮出口。只有降低對中國市場的依賴，才能削弱北京動用貿易制裁的能力。
日本一戳中國就暴怒 台灣嗆爆就沒事？網揭1原因笑了：習近平怕慘
日本首相高市早苗對「台灣有事」表態，讓中國氣得祭出報復手段，例如發布日本旅遊警示，甚至以「放射線檢驗不充分」當作理由由，停止日本水產品進口。被踩到紅線，中國官方動作很大，不過有網友表示，台灣更狠，直接說中國是敵對勢力，可是對岸卻沒什麼動作，讓他笑說「是台灣引戰功力太差嗎」。對此，網友直指1原因，表示「其實對中國來說，台灣和日本差多了！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
國際中心／巫旻璇報導日本首相高市早苗近日在國會談及，一旦台灣遭到武力侵犯，「台灣有事，就是日本有事！」，相關表態立刻惹得中國跳腳，儘管北京強烈抗議，高市仍未撤回說法。中國隨後以行動回擊，呼籲民眾「暫時不要赴日旅遊」，還同步祭出禁止日本水產品進口的措施。近來更傳出約有 50 萬名中國旅客前往日本的機票被取消，但仍有不少中國民眾選擇照常出行，甚至受訪時直言「政治的事與我無關」。相關畫面播回中國後，中國網路掀起爭議，不少人怒嗆「根本是日本媒體找的假中國人」。民視 ・ 1 天前
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗有關「台灣有事」、「集體自衛權」的言論，激起北京強烈不滿，中日關係持續緊張，至今未見緩和。經常針砭時政民生、曾在中國微博坐擁800萬粉絲的科普網紅李汀直言，雖...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前
日本首相高市早苗「台灣有事」發言引起中國不滿，在日方重申立場不變、無意撤回相關言論後，中國在黃海大動作軍演的同時，暫停日本水產品進口，施壓意圖明顯；對此旅美教授翁履中強調，中國與日本之間「不會有戰爭」，但中國這次壓力測試的目的相當明確，翁履中推測，這次的中日衝突還會再更嚴重。翁履中透過YouTube直播分析，中日如今的緊繃狀態就是一次明顯的「膽小鬼遊戲（Ch......風傳媒 ・ 19 小時前
[Newtalk新聞] 日本知名生物學者、早稻田大學名譽教授池田清彥於 22 日在社群平台（X）提出警告，表示若日本因首相高市早苗的強硬發言而與中國爆發衝突，日本將在戰爭與經貿兩方面陷入危機。他強調，一旦停止貿易往來，日本將面臨嚴重麻煩，而若真的開戰，日本更是「必敗無疑」。 日本首相高市早苗近日針對「台灣有事」的強硬言論引發外界議論，對此，池田清彥公開表態，直指若日本與中國關係持續惡化，不但貿易將面臨中斷風險，甚至可能因衝突升級而造成無法承擔的後果。他在社群平台 X 上強調，停止與中國的貿易，日本「將面臨相當大的麻煩」，而一旦爆發戰爭，日本更是「必敗無疑」。 日本首相高市早苗近日針對「台灣有事」的強硬言論引發外界議論。 圖：翻攝陸網/人民網（資料照片） 池田表示，日本當前的問題在於如何避免這兩種災難同時發生，他指出，中國與日本若撕破臉「沒有任何好處」，因此唯一解法，就是放下高姿態與意氣之爭，以堅韌與持續性的談判方式來維持局勢穩定，他強調這並非退讓，而是一種能確保國家利益的必要策略。 事實上，池田在 16 日便對高市早苗的發言提出質疑，他批評高市以強硬表態博取網路右翼掌聲，沉迷於短暫快感新頭殼 ・ 20 小時前
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導日本首相高市早苗的「台灣有事」一說引發中國強烈不滿，北京接連祭出一連串措施制壓，不僅呼籲中國公民不要赴日旅遊，還禁...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
國際中心／于士宸報導日本新任首相高市早苗延續前首相安倍晉三的既定路線，先前拋出「台灣有事即日本有事」的強硬說法，展現出力挺台灣的明確立場。此舉讓中國外交部大為不滿，14日緊急發出聲明，呼籲中國公民「近期暫勿前往日本」，消息一出大批中國旅客紛紛取消、改期機票，避免赴日旅遊。沒想到，近日就有日本網友曬出街景照片，只見本該忙碌的車站前卻空蕩蕩，空氣相當冷清，引起原PO驚嘆，好奇表示「中國人都消失了嗎？」，貼文曝光後掀起一陣熱議。民視 ・ 1 天前
生活中心／于士宸報導今日（21）在東北季風影響下，北部、東北部與東部天氣偏涼，其他地區早晚也有涼意。各地雲量普遍偏多，天氣略顯陰沉；迎風面的北部、東部及山區局部有零星降雨，但雨勢普遍不強、累積雨量有限。對此，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」提醒，下週一（24）將有新一波東北季風增強南下，「這2地區」將再度出現明顯的地形性降雨，同時氣溫也會進一步轉涼甚至偏冷。此外，南方海域有熱帶擾動發展的跡象，但目前對台灣沒有明顯影響。民視 ・ 1 天前
本週入秋最強冷空氣逐漸減弱，溫度漸漸回升，氣象專家賈新興表示，週末（22日、23日）除了迎風面有短暫雨，各地天氣都算穩定，但24日晚間至25日又有東北季風南下，且後續還有2波東北季風影響，天氣仍會偏涼。另外，目前菲律賓東方海面有熱帶擾動，後續可能發展為「天琴颱風」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
大陸對日反制再升級，針對日本首相高市早苗「台灣有事構成日本出兵」論，陸常駐代表傅聰致函聯合國，指如日本膽敢武力介入台海，將行使《聯合國憲章》自衛權，該公函將作為聯合國大會正式文件，分發全體會員國；北京並否決舉行陸日韓三國峰會，中共黨報《人民日報》更警告，將採取更嚴厲堅決的反制措施。中時新聞網 ・ 4 小時前
大陸政府對日本祭出旅遊警示，提醒陸客近期避免前往日本。品保協會今公布115年第一季各旅遊路線合理團費，團費參考售價委員會東北亞線委員黃清凉表示，日本團費較去年同期下修約5％，但滑雪熱點機票價位較高，陸客減少後，旅客「感官上」旅遊品質會變好，也不至於撼動日本觀光產業，但實際影響仍待觀察1個月後情形。中時新聞網 ・ 1 天前
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗拋出「台灣有事」說，引發中國連日批評、反制，英媒BBC指出，除台灣總統賴清德吃壽司表態挺日外，僅有美國駐日大使調侃中國、俄羅斯附和北京論調，其他西方國家都沒有...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前
日本首相高市早苗「台灣有事」言論，引發中日關係持續緊張。國安局表示，日中爭端短期難調和，日本雖不願爭端擴大，但也不願屈從...聯合新聞網 ・ 2 小時前
日企努力降低對中依賴！ 水產業者早布局、汽車業仍擔心EBC東森新聞 ・ 8 小時前
粿粿在自拍婚變風波的影片中，提及婚姻中6到8成的家用都是她出錢，當范姜想要投資時也全力配合。不過，據悉壓垮這段婚姻的最後一根稻草，是粿粿不滿范姜每天待在家一直打電動，小孩也都是交由保母照顧，讓她忍無可忍決定離婚。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
藝人「麻吉大哥」黃立成近年熱衷炒幣，沒想到自10 月以來頻頻爆倉。隨著加密貨幣價格連番下挫，他的以太幣（ETH）多單也遭到強制平倉，光是11 月在去中心化交易所 Hyperliquid 上，黃立成單月爆倉高達71次，登上平台「爆倉王」寶座，成為幣圈熱議焦點。中時財經即時 ・ 23 小時前
日本首相高市早苗的涉台言論，引爆中日關係全面惡化，戰火更延燒到南韓。中國政府宣布，高市早苗錯誤言論，破壞中日韓合作基礎，因此取消下週的三方文化交流會議。對於北京當局刻意升級事態，美國國務院強烈警告不可縱容中國的霸凌行為，也透過駐日大使公開表示挺日到底。台灣也大動作伸出援手，總統賴清德呼籲國民一同享用日本水產；而衛福部食藥署在剛剛最新公告，即日起全面取消福島食品進口限制，回歸一般邊境管制。TVBS新聞網 ・ 1 天前
日本首相高市早苗「台灣有事」說引發中國強烈反彈，不僅呼籲中國公民勿赴日旅遊，更祭出禁止水產進口等措施。怎料，中國駐日本大使館昨（21）日突發文嗆，釣魚島（台灣稱釣魚臺）及其附屬島嶼是中國固有領土，更稱中國海警船在「自家領海」內巡航執法正當合法，貼文一出，立刻引發日本網友不滿，直呼「大使館發這種內容太離譜！」三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
日本首相高市早苗「台灣有事」說引發中國強烈反彈，日本《共同社》19日報導，中國政府已向日本政府通報暫停進口日本水產品。總統賴清德昨（20）日午間貼出午餐照，是壽司還有味噌湯，有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝，照片引發廣大迴響。就有網友發現賴清德總統這張照片在X平台上，已經超過1500萬次瀏覽。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
日本首相高市早苗7日在國會答詢時的「台灣有事」發言引發中國強烈反彈，她今天（11/21）對此表示，政府的立場是一貫的，與中國建立「戰略互惠關係」的大方向也沒有改變。太報 ・ 1 天前