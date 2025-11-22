中國封殺日水產惹火！日學者籲3招反制 「最狠一招」台灣成關鍵籌碼

[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導

日本首相高市早苗因表態「台灣有事」言論，引發中日外交危機，中國不僅斥日本「粗暴干涉內政」，更呼籲國人不要前往日本旅遊，更頻繁在黃海南部進行軍演、並暫停進口日本水產品。對此，日本學者直言，建議高市可採取3大反制手段，其中最具殺傷力的一招，就是促成「台灣比中國更早加入 CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）」，讓習近平承受巨大的國際與面子壓力，被迫重返談判桌。

日本首相高市早苗因表態「台灣有事」言論，引發中日外交危機。（圖／翻攝高市早苗Ｘ）

高市早苗日前在國會答詢時指出，「台灣有事」可能構成日本的「存立危機事態」，並暗示日本可依現行安保法制行使集體自衛權，導致中日關係急速惡化。中國除外交威嚇外，更以食安為由全面封殺日本水產品。對此，佳能全球研究所高級研究員山下一仁在日媒《President Online》撰文表示，中國過去也曾以安全性為理由限制台灣水果進口，如今對日本的做法如出一轍，明顯不符WTO規範。

山下提出3大反制方向，其一，日本可向WTO提起申訴，指出中國以政治理由限制進口已構成違規；其二，最關鍵也是最狠的一招，就是讓台灣優先加入CPTPP，透過CPTPP施壓。雖然台灣與中國皆已提出加入申請，但CPTPP要求極嚴格，在勞工、環境、投資等面向均需符合高標準。文章直指，日本與成員國完全可以提出「不遵守WTO規則者不得加入」的要求。若在制度上讓台灣優先入會。

文章進一步分析，中國加入WTO曾歷時約15年，其時堅持必須「早於台灣」入會，因此若日本成功促成台灣領先中國加入CPTPP，不僅是有效反制，更是習近平最不願見到的局面。

最後一招則是，發展中國以外的市場，尤其是水產與海鮮出口。只有降低對中國市場的依賴，才能削弱北京動用貿易制裁的能力。



