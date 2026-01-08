國際中心／江姿儀報導



日本首相高市早苗上台後強力挺台，發表「台灣有事」言論，導致中、日兩國關係緊張。中國官方陸續祭出多項對日制裁措施，以各方面進行施壓，並呼籲公民「暫勿前往日本」。對此，日本北海道大學教授城山英巳分析，中日2國人來往可見明顯趨勢，揭露「3真相」狠打臉，直言「日本人不去中國，中國人卻湧向日本」。





中國不滿高市早苗（左）挺台言論，抵制赴日旅遊。（圖／翻攝自高市早苗Ｘ、中國外交官毛寧Ｘ）

日本北海道大學教授城山英巳今（7日）在 日媒《週刊文春》投書指出 ，日相高市早苗2025年7月在國會發表「台灣有事」言論，引發中方極度不滿，祭出多項施壓手段，要求人民暫勿赴日本旅遊、求學，導致訪日中客明顯減少。不過他提到，中國在習近平的統治下，中日「人員流動」實際情形顯現出來，其一，日人不前往中國，但「中國人卻以移民、留學生和遊客的身分湧向日本」；其二，日人其實並不了解中國人，也並不清楚中國發生什麼事情；其三，移民日本的中國知識分子與富商其實對日態度良善，但部分中國人民卻仇日情緒高漲，帶有濃厚敵意。

日學者曝「3真相」狠打臉，直言「日本人不去中國，中國人卻湧向日本」。（示意圖與本事件無關／民視新聞資料照、翻攝日本國家旅遊局官網）

城山英巳進一步點出，上述三種實際情形仍存，並未改變，而此情形正是中方以「國家安全」為由，強化資訊控管的結果。針對中共稱「日本正在復活軍國主義」論調，他透露相關說法並未對曾赴日的中國民眾產生說服力，知識分子與經濟條件較優渥者，也多半抱持保留態度。城山英巳表示，就算中日關係持續惡化，若中方維持這種統治模式，想赴日「親眼看看、親身感受一下真正的日本」的中國人必會再增加。

原文出處：中國封殺赴日旅遊竟沒用？日學者曝「3真相」狠打臉：中國人湧向日本！

