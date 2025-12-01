中國封殺赴日旅遊「害慘自己」！他揭實情：僅懲罰2類人

國際中心／江姿儀報導



日本首相高市早苗上台後強力挺台，發表「台灣有事」言論，導致中、日兩國關係緊張。中國官方陸續祭出多項對日制裁措施，以各方面進行施壓，並呼籲公民「近期暫勿前往日本」。中國官媒聲稱「超過54萬張飛往日本機票被取消」，不少人憂心會對日本觀光造成影響。對此，印太戰略智庫執行長矢板明夫昨（30日）在臉書發文，揭露實際情況，中方此舉反而害到自己，且「中國政府的『旅遊禁令』效果其實有限」。





中國不滿高市早苗（左）挺台言論，抵制赴日旅遊，矢板明夫（右）揭實情。（圖／翻攝自高市早苗Ｘ、矢板明夫臉書）

針對中國抵制赴日旅遊的施壓手段，矢板明夫昨（30日）在臉書引述日本《週刊鑽石》的文章，表示旅居中國的 日本媒體人ふるまいよしこ 「揭開了中國政府這次「經濟報復」的虛實」。矢板明夫提到中國官方宣稱「 日本旅遊 54 萬張機票取消 」，但實際上「與其說是懲罰日本，不如說是中國政府在懲罰中國自己的企業和人民。」。

今年1月到10月中客訪日有820萬人，矢板明夫指出「這 27 萬的旅客根本無法構成全面衝擊」。（圖／翻攝自日本觀光局JNTO官網）

據日本媒體人ふるまいよしこ的說法，「54 萬張機票取消」的數據其實是「中國政府指示」。因為中國官方指示，身為國有企業的中國大型航空公司與旅行社，無償提供取消機票，必須承擔龐大損失。真正受到影響的並非日本，而是「中國國企與被迫退團的中國旅客。」。日本媒體人ふるまいよしこ也解釋，數字54萬張機票雖然驚人，但若以來回機票來計算，實則為27萬名旅客。 日本觀光局 數據顯示，今年1月到10月中國旅客訪日高達820萬人，平均每月也有82萬人。兩者相較之下，矢板明夫指出「這 27 萬的旅客根本無法構成全面衝擊」。





