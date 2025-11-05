中國封殺輝達！國有資料中心禁外國AI晶片

▲ 路透披露，中國官方下令接受國家經費的資料中心僅能使用中國產的晶片。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 中國為促進內部晶片產業發展，積極推動人工智慧(AI)晶片自主化，大舉補貼大型資料中心以及相關企業。路透稍早披露，中國政府已發布指導命令，要求接受國家經費的資料中心計畫，只能使用中國產的晶片。

根據路透報導，引述2名知情人士說法，中國監管機構已下令完成度低於30%的資料中心，拆除所有已安裝的外國晶片，或取消購買計劃；而對於完成度更高的項目，將視具體狀況個別處理。

路透指出，在美中貿易戰暫緩之際，此舉可能是中國為消除其關鍵基礎設施中的外國技術，所採取的最激進的方法，目的在實現人工智慧晶片的自主研發。

廣告 廣告

美國總統川普在上週與中國國家主席習近平的會晤中表示，美國將讓中國與輝達進行交易，但不會在最先進的晶片部分進行交易。中國最新的方針，似乎粉碎了輝達重返中國市場的可能性。

路透引述的消息人士稱，目前還不清楚該指導是適用於全國或僅限部分省份。亦未透露是哪個單位發布。除了輝達之外，其他向中國銷售資料中心晶片的外國晶片製造商還包括AMD以及英特爾，輝達和AMD未對此事回應，英特爾則拒絕評論消息。

彭博於今年7月曾披露，中國企業計劃在中國西部沙漠地區建設數十個資料中心，並希望獲得超過11.5 萬顆Nvidia 人工智慧（AI）晶片，路透引述的消息人士指出，這一計畫已被擱置。

中國政府正在為國內晶片製造商爭取更多市場份額，從最知名的華為，到規模較小的廠商，例如在上海上市的寒武紀，以及MetaX、Moore Threads 和 Enflame 等中國內部新創公司。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

輝達Blackwell晶片不會給其他人！川普：除了美國不許任何人有

黃仁勳西裝登APEC CEO峰會「沒韓國網咖就沒輝達」盛讚AI前景

黃仁勳見李在明！稱輝達與韓國共創AI未來 供26萬Blackwell晶片