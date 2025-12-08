中國封鎖觀光沒力！北海道機場航班突破新高 東南亞市場大增1倍

儘管中國人減少赴日旅遊，導致北海道新千歲機場中國航班銳減，但這場衝擊影響非常有限。（讀者提供）

面對中日關係緊張，日本北海道機場展現了高度的市場應變能力。儘管中國政府建議國民減少赴日旅遊，導致北海道門戶新千歲機場連接中國的航線班次銳減，但這場衝擊已被更積極的客源多元化策略所完全消化，並且成功地將減班危機轉化為營運新高。

綜合日媒報導，根據北海道機場公司的預測，在旅遊最旺盛的明年1月，包含札幌雪祭等活動期間，新千歲機場整體起降航班數量預計將比去年同期增加10%到20%，確立了今年冬季將創下史上最多班次紀錄。這項增長主要歸功於東南亞、南韓及台灣等替代航線的大規模擴增。

具體來看，原本預期中國航線的減少可能會使1月上旬與中旬的每週運量低於原先預估的335往返班次，但東南亞市場強勁補位，新增航線數直接翻了1倍，達到60個往返班次。其中，泰國航線從去年每週17班次大幅增至31班次，菲律賓航線也從3班次增加到10班次。此外，南韓市場的需求同樣旺盛，整體航線從108班次增至131班次。

客源多元化不只集中在新千歲機場，北海道其他機場也同步受惠。函館機場往返南韓、台灣的航線從每週10班增至14班。甚至帶廣機場也重新開通了去年未營運的南韓清州、仁川航線，安排每週5個往返班次。

北海道機場公司社長山崎雅生明確表示，公司將積極應對，透過跨機場的人力調配等方式，全力確保機場的運能能承載持續增加的航班請求。這些詳實的數據顯示，北海道觀光業已成功開拓出新的成長曲線，降低了對單一市場的依賴，使其在全球旅遊市場中更具韌性與競爭力。

