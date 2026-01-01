中國射擊27枚遠程火箭砲 孫秉中：取代彈道飛彈成為攻台主要火力

〔記者羅添斌／台北報導〕共軍此次對台軍演並發射27枚遠程火箭，第一波17枚火箭彈落於基隆東北方72浬外，第二波10枚則落在台南西方約50浬處，鄰近我24浬鄰接線，國防部前聯合情研中心副主任孫秉中上校發表專文指出，擔任射擊任務的是PHL-191遠程箱式火箭砲，研判未來PHL-191將會取代短程彈道飛彈，成為攻台時的主要火力投射裝備，將對台灣的國防安全構成極為嚴重的威脅。

孫秉中為陸軍上校退役，曾任陸軍軍情處情研組長丶國防部情報次長室情研中心副主任等職，長期專研中國軍情動態及研析，他參與去年由民間主辦的總長級兵推，當時，孫秉中與前國防部副部長徐衍璞上將均在「紅組」，也就是擔任「攻擊軍」的角色。

孫秉中在去年10月就曾指出，解放軍火箭軍的短程彈道飛彈已經開始陸續退役，也未見有新型號的短程彈道飛彈接續研發，然而解放軍的PHL-191卻大量部署部隊，其射程涵蓋台灣全境，研判未來PHL-191將會取代短程彈道飛彈成為攻台時的主要火力投射裝備。

對於此次中國軍演，孫秉中指出，從中共東部戰區微博視頻號發布的遠端火力實彈射擊畫面上來看，解放軍遠火部隊擔任射擊任務的是PHL-191遠程箱式火箭砲(從地理位置上研判，應是第73集團軍砲兵旅所屬部隊)，射擊的彈藥是370公厘火箭彈(射程300公里)，目標區研判是在彭佳嶼以北的海域(國防部宣稱其「落彈區散布在我24浬線周邊」)，目標區海面雖未布設標靶，但從無人機實時回傳的畫面上來看，彈著點相當集中，所有火箭彈落點散布範圍不超過50米，相當於精準打擊。

他表示，目前解放軍陸軍各集團軍與新疆、西藏軍區所屬砲兵旅均編制有一個PHL-191營(12輛發射車)，另外東部與南部戰區各直屬一個遠程火箭砲旅(研判下轄四個PHL-191營)，合計有23個PHL-191營，276輛發射車。研判未來如果發生台海戰事的話，解放軍至少可以調集東部、南部戰區所屬的PHL-191營投入作戰，將對台灣的國防安全構成極為嚴重的威脅。

孫秉中研判，未來PHL-191將會取代短程彈道飛彈成為攻台時的主要火力投射裝備。面對如此巨大的敵情威脅變化，政軍高層卻仍然執意要耗費鉅資繼續研發具備反導功能的防空飛彈，這難道不是一件令人匪夷所思的事情嗎？

對於政府要以1.25兆軍事特別預算，打造包括「台灣之盾」在內的軍事防衛網，強化不對稱作戰力，孫秉中指出，能不能發揮預期的功效？我們不知道！因為政府迄今都尚未提出詳細的規劃內容，致使外界根本無從予以評論，但是除了防空的威脅以外，難道政軍高層對於PHL-191擺在眼前的威脅都無動於衷嗎？期望經過此次「正義使命-2025」軍演解放軍實施PHL-191實彈射擊訓練之後，能夠「喚醒」政軍高層的關切與重視。

