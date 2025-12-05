中國射飛彈來僅3分鐘反應時間！專家：建台灣之盾將買這些裝備

總統賴清德上週在總統府親自召開記者會，宣布總額1.25兆的軍購特別預算，目標8年內打造「台灣之盾」。軍事專家指出，以往中國發射彈道飛彈，台灣約有10分鐘的預警時間，但在中國軍艦已常態部署6至8艘軍艦在台灣周遭24海里處活動後，大幅縮短台灣的預警時間，僅剩3分鐘左右！台灣之盾的建構，目的在抵銷這方面威脅。但巨額國防支出，是否又排擠到台灣其他重要的預算資源呢？

總統賴清德11月26日召開記者會，宣布將斥資1.25兆強化台灣的防衛力量，於2026年至2033年籌獲防空與反彈道及裝甲飛彈、精準火砲、遠程精準打擊飛彈、無人載具及其反制系統等7大項目，其中台灣之盾的建構，更是這筆特別預算的重要目標。

強化中低層防空能力，決策速度將縮短至3秒以內

國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲比喻，台灣之盾的概念，有點類似千里眼與千手觀音攜手，將台灣所有的防空火力整合起來，以應付高、中、低、超低4個空層的威脅。他解釋，台灣現有的空域防禦網「寰展系統」，已整合國產天弓、美製愛國者飛彈等武器系統，已具中、高空層的空域攔截能力，未來升級成台灣之盾後，可再將NASAMS（國家先進地對空飛彈系統）、復仇者飛彈、雷射武器等負責中低空域的系統進行整合，進一步完備台灣的空中防禦能力。

這套系統也將導入AI，加快整體的決策速度，從發現、判斷威脅類別、選定最適宜的攔截武器，再到最後的下令攔截，整個過程有望縮短至3秒以內。

特別是台灣目前面臨的空中威脅，已較過去明顯升級。蘇紫雲說，過去中國的彈道飛彈以內陸發射為主，台灣約有10分鐘左右的預警時間；但近年中國已在台灣周邊24浬海域常態部署6至8艘軍艦，每艘軍艦可搭載60至80套垂直發射系統，換句話說，共有約500枚左右的巡弋飛彈隨時對準台灣，且距離台灣更近，將台灣的反應時間大幅壓縮至3分鐘。

除了飛彈外，中國還能利用商船、漁船組成的影子艦隊，抵達台灣後發射無人機；以及遠程火箭彈對台的飽和攻擊，這些新興威脅，讓台灣升級自身的防空體系更具緊迫性。

為了建構台灣之盾，蘇紫雲說，預計台灣將向美國採購整套系統的「大腦」IBCS（整合防空戰鬥指揮系統），把包括自製、外購的防空火力連網，以建立共同作戰圖像，發現目標後，再分配最合適的武器系統進行攔截。根據國際上的採購價格，每套IBCS的價格約落在6至7億美元（約台幣200億元左右）。

除了指管整合外，也將同步強化火力的補強。預計台灣也將購買更多防空飛彈，目前就傳出將採購第4套、3個連的愛國者3型防空飛彈，也會採購更多自製的強弓、天弓飛彈，總價約落在2000億元。

近期國軍多項軍事投資項目，加一加也達兆元

國防院中共政軍與作戰概念研究所副研究員舒孝煌盤點，近期國軍多項軍事投資項目，海軍方面，有自製輕型巡防艦、潛艦的計畫；防空飛彈部分，也有海射天弓、強弓系統、愛國者飛彈的採購計畫；陸軍部分，則有陸射劍二、海馬斯多管火箭系統，另外還有無人機與反無人機系統，「這些項目加一加差不多就要1兆餘元，」剛好與政府最新提出的1.25兆軍購預算金額相符。從國軍建軍的節奏來看，這筆軍購預算的提出，具有相當的必要性。

但他認為，現階段台灣跟美國軍購的武器系統，似乎是「人家賣什麼就只好買什麼，」主要強化的是「盾」，只是要防止中國輕啟戰端，「矛」的建構也不能忽視。舒孝煌建議，台灣應調整對美軍購項目，例如可要求採購匿蹤無人機，一方面對跑道的起降要求較低，可緩解美方對戰機存活率的疑慮；二方面也能讓中國無法掌握這些空中戰力，降低動武的誘因。

特別是從美國近期攻擊伊朗核設施的案例，可匿蹤作戰的F─35擔任破門者的角色，先行摧毀伊朗的防空火力，為後續的B─2轟炸機開路，進行轟炸。現階段中國已有匿蹤的五代戰機殲─20、殲─35，中國可能效法美軍在此役的戰法，在未來的對台行動中先派遣這些匿蹤戰機，摧毀掉台灣的防空系統與感測能力，並執行空中制壓，降低後續兩棲登陸作戰可能的傷亡。面對這樣可能的戰場情境，台灣必須想方法因應。

巨額國防開支，勢必排擠社福資源

儘管軍事專家普遍認為這筆軍購預算具必要性，但由於巨額的國防開支，勢必會排擠社福、經濟等面向的資源，牽動朝野新一波的角力。國民黨立院黨團總召傅崐萁說，「國民黨支持國防，但不支持凱子軍購，更不支持挑釁造成的戰爭，」要求賴清德到立法院「一問一答」備詢講清楚；民眾黨主席黃國昌也指出，1.25兆的軍購特別預算，無法保證能如期交貨，也無法保證不排擠社福支出，同步要求賴清德到立法院備詢釋疑。

對這筆龐大的國防開支，社會有不同的看法，而唯有透過討論凝聚共識，找出國安與社福之間的最適當平衡點，國家的發展才能走得更加穩健。