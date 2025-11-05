中國將主辦明年APEC峰會 外交部：台灣將捍衛自身權利

即時中心／林韋慈報導

亞太經濟合作會議（APEC）明年（2026）將在中國廣東深圳舉辦，中國外交部近日指出，「中華台北」參與APEC活動的關鍵在於遵守「一個中國」原則。外交部則表示，台灣將捍衛自身權利。

隨著韓國慶州APEC峰會落幕，明年在中國廣東舉台灣是否能順利參加引發各國媒體關注。近日國台辦發言人表示，將按照「一個中國原則」和APEC有關諒解備忘錄的規定和慣例，處理「台灣地區」參會事宜。

外交部長林佳龍則回應，去年APEC在秘魯開會時，中國爭取明年主辦權以書面承諾，支持台灣平等參與，特別是出席者安全。台灣將捍衛自身權利，也會協調理念相近國家加以反制。

中國對我國明年參加在深圳舉辦的APEC大會，附加很多條件，都違反當時承諾，我國會捍衛自身權利，也會協調理念相近國家一起加以反制。在去年11月，中國宣布將擔任2026年APEC主辦單位後，台灣即表達關切。

現任財政部長莊翠雲也在今日備詢時表示，台灣是APEC的會員，所有的經濟體在APEC中應該是平等的，而主辦國也必須要有一定的高度，對於所有參與的經濟體，都必須給予平等、尊嚴，台灣會在這樣的情況下參與。

