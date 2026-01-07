中國將台灣內政和教育部長列為「台獨」頑固分子
（德國之聲中文網）國台辦發言人陳斌華在例行記者會中表示，劉世芳“宣揚台獨分裂論調”，打壓兩岸交流合作、迫害在台的中國籍配偶；鄭英耀被指“組織編纂台獨教材、阻撓兩岸教育交流合作”；又稱陳舒怡“炮制冤案，迫害支持、參與兩岸交流合作的台灣人士”。
陳斌華表示，中國將禁止劉世芳、鄭英耀及其家屬入境中港澳，並限制兩人的關聯機構與中國有關的組織及個人合作。他並強調，此行動針對少數“台獨頑固分子”，是為了“從根本上維護國家主權與領土完整”，並非針對一般台灣民眾。
截至目前，中國已公布“台獨”頑固分子14人，其中包括台灣副總統蕭美琴、前行政院院長蘇貞昌等人；另有12人被列為“台獨”打手幫凶。
台灣中央社報導，劉世芳回應稱，“捍衛國家主權及民主自由生活方式的立場不會變，並會繼續守護台灣”。
台灣陸委會發布聲明，強烈譴責中國破壞兩岸和平現狀，並稱中國此舉意在“制造寒蟬效應”、要台灣人民放棄維護民主自由。陸委會重申“兩岸互不隸屬是客觀事實”，並強調中國企圖向世界主張對台灣有管轄權的一切做法“無效”。
（路透社等）
作者: 德正
