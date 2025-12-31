中國將對鋼鐵實施出口許可證管理！陳鳳馨解析4原因：「舊經濟」仍拖累經濟成長

中國國家統計局27日上午發布今年1~11月份全國規模以上工業企業報告，報告顯示，今年1~11月份全國規模以上工業企業利潤增長0.1%，同時，11月份規模以上工業企業利潤減13.1%。對此，資深媒體人陳鳳馨在節目《東南西北龍鳳配》表示，利潤之所以年增僅達0.1%，是受到11月份的拖累。而前11個月的「重災區」便是採礦業，採礦業今年呈現「一路弱」的態勢，係因中國為避免過度供給而產生的問題，持續推動削減鋼鐵產量，以解決產能過剩。因此，在中國國內，不論是粗鋼或是鋼材的產量，其實都在往下滑。

廣告 廣告

陳鳳馨指出，中國已公告，將在明年1月1日實施鋼鐵出口許可證制度，規範鋼鐵出口。這與過去的白銀出口許可證是不一樣的概念，白銀出口許可證制度是因為中國為避免國內存量遭掏空而實施，中國對白銀的需求量每年約8千多公噸，不可大量出口。但是，中國鋼鐵卻在全球形成大量且低價的出口，造成外交問題。

「舊經濟」拖累中國 高科技產業影響力持續升溫

陳鳳馨續指，鋼鐵業利潤有限、效益有限、環境污染高，同時又形成國際問題，對中國不利。因此，中國採取許可證制度，而許多中國鋼鐵產業與官方關係是密切的，肯定早已知悉，才會持續削減產能。陳鳳馨認為，「舊經濟」還在持續的拖累整個中國經濟，其中最明顯的，就是跟鋼鐵業關係密切的房地產業。

陳鳳馨表示，現在，對於房地產業的開發投資，每個月都是呈2位數的減少。今年1~11月份房地產開發投資額年減15.9%，而綜合景氣都還是呈現低迷，房價也持續下跌。而在中國總體固定投資占比重，房地產業已經下降至19%，逐年減少當中，還在拖累經濟，但能夠拖累的影響力，會越來越小。

陳鳳馨指出，與此同時，高科技產業佔中國總體固定投資占比2.27%，雖然占比不大，但占比成長速度非常快，對中國的影響越來越大。形成不動產與營建業附加價值持續減少，資訊科技與高技術製造業附加價值持續上升的趨勢，但雙方附加價值尚未出現黃金交叉。一旦黃金交叉出現，房地產影響就會變得很小。但，當前影響還是很大。房價與消費者信心呈現強烈的正相關。

更多風傳媒報導

