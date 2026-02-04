中國將恢復上海居民到金馬觀光 陳雪生回應

▲國民黨立委陳雪生說，兩岸藉由觀光多作交流，總是好事。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.07.03）

[NOWnews今日新聞] 中國文旅部今（4）日發布最新旅遊措施，宣布將於近期正式恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊，連江立委陳雪生對此回應，對此樂觀其成，兩岸如果能藉由觀光，雙方多作交流，總是好事，有交流總比沒交流好。

不過陳雪生也提到，中國2024年9月已恢復福州居民赴馬祖、金門旅遊，但福州反而對於到金馬旅遊，不是太熱絡，因此不論是上海或福州的觀光客，應該不能再侷限再只能到金馬旅遊，而是要讓金馬變成中轉站，讓這些旅客可以繼續到台灣觀光。

但要再繼續開放，就需要兩岸的善意，陳雪生說，他會再積極協助，但也希望執政的民進黨政府，不要再有過多挑釁言詞，中國方面也不宜一直強調武統，這對兩岸交流都不是好事。

中國文旅會說，為進一步促進兩岸人員往來正常化和各領域交流常態化，回應台灣民眾和旅遊業界熱切期盼，增進兩岸同胞利益福祉，將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊。

文旅部指出，目前各項工作正在積極籌備中，希望兩岸旅遊業界加強溝通對接，為大陸居民赴金門、馬祖旅遊提供優質服務和產品。



文旅部2024年4月底宣布，開放福建民眾赴馬祖旅遊，同年8月22日，福建省公安廳出入境管理局公布恢復辦理福建省居民赴馬祖旅遊簽注，到了9月27日起，恢復受理福建省戶籍居民和居住證持有人赴金門旅遊簽注申請。



