中國將恢復上海居民赴金馬旅遊 金縣府：盼中央支持

（中央社記者吳玟嶸金門4日電）中國文旅部今天表示，中國方面將於近期恢復上海居民赴金馬旅遊；金門副縣長李文良說，歡迎福建以外居民赴金旅遊，「也希望中央支持」，並盼兩岸政府溝通小三通航班增班議題。

中國文化和旅遊部政府官網今天發布，為進一步促進兩岸人員往來正常化和各領域交流常態化，回應台灣民眾和旅遊業界熱切期盼，增進兩岸同胞利益福祉，中國方面將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊。

李文良接受中央社記者採訪表示，縣政府歡迎福建以外居民到金門旅遊，「也希望中央支持」；目前金門港旅運中心已在試營運，1年可滿足300萬至350萬旅客數，通關服務量能上應能滿足。

李文良也說，目前最大問題是船班不足，新增的旅運需求既有航班數較難因應，「希望兩岸政府能好好談一談，解決雙向增加航班問題。」

金門縣觀光處長許績鑫透過新聞稿表示，樂見兩岸旅遊政策逐步恢復，金門已做好各項準備工作與基礎條件，希望能夠儘速迎接上海居民來金旅遊人潮，加速小三通旅遊進程。

金門縣觀光處表示，金門基於小三通政策與地緣優勢，地方觀光產業與經濟發展與小三通旅遊人數有正相關，縣府已規劃今年度將前往上海辦理旅遊推介會，強化金門觀光行銷力度，吸引更多上海居民至金門旅遊。

無黨籍議員董森堡告訴中央社記者，除航班問題應提前思考，避免擠壓在地民生需求外，也希望能鼓勵上海旅客以小團體方式到金門旅遊，較能在旅遊品質、保險等方面有保障，且如搭乘遊覽車等交通工具，也能避免自由行旅客再增加，讓地方上電動車管理問題更複雜。

根據金門縣府提供資料，自2024年9月27日恢復福建居民赴金旅遊以來，以旅遊簽入境旅客已累積23萬7563人次。（編輯：黃世雅）1150204