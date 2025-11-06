中國將新創棒球聯賽 體育部：壯大自己不怕競爭

行政院今日召開院會，會後舉行記者會對外說明。行政院提供



中國將新創棒球聯賽「中國棒球城市聯賽」（CPB），預計明年開打，宣傳圖上的「上海兄弟」Logo與中職中信兄弟相似度高，引發網上熱議，行政院發言人李慧芝今(11/6)日表示，中國棒球城市聯賽部分，相關企業昨天有發布聲明，對於國內職棒的發展，台灣有非常優秀的職棒人才，台灣職棒環境也遠優於中國，運動部也會持續來關注。

行政院今日召開院會，院會後記者會有媒體問及中國發展職棒，宣傳圖上的「上海兄弟」Logo與中職中信兄弟相似度高，出席記者會的運動部次長鄭世忠回應說，職業運動就是很競爭，有壯大自己就不怕別人來競爭，所以運動部會持續來支持我們的中華職棒聯盟以及各級學校的棒球發展。

廣告 廣告

鄭世忠指出，此事網路上非常熱烈的討論，也看得出來中國的CPB在籌備的過程是相當的匆促跟粗糙，棒球是我們的國球，跟國人有相當程度上的一個感情連結，所以昨天中華職棒蔡會長以及中信娛樂公司他們的一些發言及聲明，我們都有聽到，而運動部也會跨部會一起來守護我們的國球。我們的棒球人才以及球迷的權益，如有法律的爭議發生，相信中信球團也會有後續的作為。

鄭世忠說，CPB也是在明年才會正式啟動籌備，現階段都是在放風聲、試水溫，其實昨天中信娛樂也出面否認沒有參與，當然如果有法律行為，民間球團有爭議他們會有一些法律行動。

鄭世忠表示，過去結合國發會國發基金一起共建計畫跟行政院的支持之下，把我們職棒的觀賽環境變好，在12強之前也協助中華職棒在一個組訓、情蒐等等，讓我們成績也變得更好，並擴大球迷的人數，也帶動國內的棒球經濟，未來在球場這邊嘗試跟國科會合作，來增設高解析度的鏡頭，希望能捕捉球員在場上所有精彩的表現，甚至球的軌跡、轉速等等，把他加值應用，來提升球迷的觀賽體驗，下個目標就是把中華職棒、整個球團的表現更提升，讓我們自己壯大起來，就不會擔心對岸或是全世界其他職業球團的競爭。

更多太報報導

中國職棒「上海兄弟」隊徽惹怒台灣球迷 蔡其昌、中信球團回應了

富邦悍將與日本火腿再度合作 「悍將遊俠」林哲瑄參與二軍秋訓

賴清德恭賀樂天桃猿奪總冠軍！向獅隊約定「在總統府等你們」