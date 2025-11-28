中國將於2027年攻台？ 國民黨：請賴清德說清楚講明白
針對中國對台灣與印太區域日益加劇的威脅，總統賴清德26日提出《堅定維護國家主權，全面建構民主防禦機制》及《強化國防戰力，全方位打造國防關聯產業》兩大行動方案。賴清德也宣布將投入新台幣1.25兆元的國防特別預算。不過因賴清德在記者會上稱「北京當局也以2027年完成『武統台灣』的準備為目標，加速侵略台灣的軍事整備，持續升高在台灣周邊的演習及灰帶侵擾，企圖『以武逼統』、『以武逼降』，併吞台灣。」因此外界解讀為賴清德「證實」中國將於2027年攻台。總統府發言人郭雅慧隨後澄清，這是錯誤的片面解讀。中國國民黨今（28）日召開記者會，出席的文傳會主委吳宗憲、立法委員陳玉珍、發言人江怡臻等質疑，賴清德總統莫名其妙丟出「中國大陸以 2027 武統台灣為目標」的說法，勢必造成國內的動盪不安，也會影響軍心、民生。「君無戲言」，不是更改臉書文就能迴避。請總統必須說清楚講明白，到底是有情資，還是在嘴砲治國？
吳宗憲表示，賴清德總統曾在去年新內閣組成時，舉辦新生訓練，引用三國志的話來勉勵各部會首長，想必對於三國志的人物也相當嫻熟。他即以「食之無味、棄之可惜」的緣由為例指出，三國時期，曹操以「雞肋」為軍令，主簿楊修因此推斷曹操想退兵，事後曹操的確退兵，但憤而以「擾亂軍心」為由，命人將楊修殺了。他表示，這就是言多必失的經典例子，尤其身處國家要職，一定會知道許多國家機密，尤其面對國際關係、兩岸問題，任何一句話都可能被其他人刻意地解讀，甚至被敵對的人刻意地解讀，造成不可收拾的後果。
「貴為總統，更應該知道君無戲言」，吳宗憲認為，賴總統不應該為了特定目的，為了意識形態，或希望在武器採購上更順利等目的，而說出「中國大陸以2027完成武統台灣為目標」，這件事情非常嚴重，影響中華民國的各項外國來台投資、國內的軍心，以及國防的部署。他強調，賴總統以總統的身分，而不是黨主席的身分，所以當「2027 武統台灣」這麼嚴重的字眼出現時，勢必造成國內的動盪不安，也會影響軍心、民生。他舉例，當初有網友只是在網路上面問一句：「陳菊院長走了嗎？」馬上就被查辦。他敬告賴總統，「不要仗著你有刑事豁免權，就胡言亂語來擾亂軍心」。
吳宗憲質疑，賴總統莫名其妙突然丟出一句「中國大陸以 2027 武統台灣為目標」，到底是總統接獲了情資？或只是想趕快付錢給美國買武器？必須向全民說清楚。他也指出，若2027年如同賴總統所說這麼危險，但我方向美國大量採購的軍事裝備，如F-16戰機、AGM-154飛彈、Mk48魚雷等，交貨一延再延，如果延後到2027年之後，有什麼意義？萬一戰事發生，武器沒來，國民黨提出的軍人加薪法案又被擋著，難道不用讓更多軍人可以安心從軍，為中華民國戰鬥到最後一刻？武器沒來、人又不在，這場戰役就算讓諸葛孔明來都無法獲勝！
吳宗憲表示，國際社會表達中國大陸在2027年可以完成攻台的軍事武裝準備，賴總統說的是中國大陸以2027完成武統台灣的目標，這兩句話的意思完全不一樣，「請總統必須說清楚講明白，到底是您有情資，還是您在嘴砲治國？」也呼籲國安會秘書長絕對不能再閃躲，請立即出來說明白！ 如果沒有開戰情資，只是要「賣芒果乾」、要給美國交代，這樣的政府會被國人所唾棄。
吳宗憲最後指出，大家期盼「民生大於政治，人民要大於政黨」。很多民進黨朋友說：「台灣不能變成下一個香港。」但他認為「台灣更不能變成下一個烏克蘭」。明年國防預算的支出會相當於國家總預算的三、四成。難道不會排擠國家的基礎建設或社會福利？請問民進黨政府是要加稅嗎？還是要讓營養午餐沒了？租金補貼沒了？育兒津貼沒了？他質疑，錢不會憑空掉下來，難道又要債留子孫？他要求民進黨政府必須向國人說清楚。
陳玉珍則表達聽到賴總統說2027 年中共武力犯台的相關說法時，感到心情非常地沉重。「戰爭」兩個字說起來好像輕鬆，但對老百姓而言，是多麼大的影響。「戰爭」兩個字真的不是可以隨便說出口的。她認為，「君無戲言」，如果總統府、國安單位掌握了相關情資，認為2027年中共會武力犯台，距離 2027年只剩下一年多了，大家是不是應該開始進入備戰狀態？
陳玉珍以自身過去在金門戰地的經驗說明「備戰狀態」，她表示，首先是民心的團結、軍心的團結。但立法院已經三讀通過軍人加薪，執政黨卻遲遲不肯發給、不願意給。如果要軍人上戰場，拋頭顱、灑熱血，至少要安軍心，讓軍人無後顧之憂；其次，各行各業要開始做準備？例如過去金門實行戰地政務，在許多事項上必須管制，讓大家有防衛的本事；她舉例，過去金門的戰地政務不分男女，全民編入民防自衛隊，接受武器的訓練；此外，平時要實行宵禁；海邊則是軍事管制重地；家中的燈要蓋燈罩；蓋房子要有防空地板、避難室；且不能有收音機，資訊要受到管制，才不會有混亂的訊息造成民心的動盪。她強調，備戰狀態事項繁多，戰爭不能只是嘴巴說說、那麼輕忽，要趕快開始做準備，讓大家有備戰意識。
但陳玉珍也警告，如果賴總統說的不是真的，只是為了特定目的，也是很危險，如同「放羊的孩子」，天天說著「狼來了，狼來了！」2025 年說 2027 會打仗、到 2027 年以後說 2030 年、到 2030 年以後又說 2035 年。久了，老百姓是否就會輕忽？如果飛彈真的打過來，大家就束手無策了？
陳玉珍強調，身為國家的元首面對這麼嚴肅的議題，絕對不能隨便說一說或再修改臉書貼文。她敬告賴總統，國人大部分在台灣島上沒有真正經歷過戰爭；而金門經歷過戰爭，金門人一定不要戰爭。請總統再三地思考，一定要「以民為念」，老百姓的每一條命都是寶貴的。
江怡臻也指出「君無戲言」！2027 真的要武統嗎？ 賴總統 2024 競選總統時信誓旦旦地說「我當總統，兩岸發生戰爭的機率最低。」但賴總統前天卻說出了「北京當局以 2027 年完成武統台灣為目標」。2025 的賴總統打臉了 2024 年的賴清德，狠狠打臉自己。這是不是也證實了兩岸的局勢，在民進黨、在賴清德的執政底下，已經走向了戰火的邊緣？
江怡臻也質疑，賴總統禮拜三的記者會，是年初「國安 17 條、賴 17 條」捲土重來？ 又在恐嚇全國的人民，「以戰謀權」，以戰爭的恐懼要包裝高額的國防預算？她試問「台灣真的準備好了嗎？」回到國防預算本身的問題，這不是「要或不要」、「零或一百」的問題，而是需要什麼內容？這麼高額的國防預算要怎麼花？她相信全民是支持國防、厚實國防，但要怎麼厚實？要用在哪裡？要怎麼用？
江怡臻並要求賴清德說清楚，「我們的國安團隊準備好了嗎？台灣會不會在區域及全球的不確定性中，被交易出去？」美國川普總統跟中國大陸對話，美國也與日本對話，所謂的元首級對話，大家思考用和平對話來達到區域的穩定。但中華民國總統賴清德，是用元首對話來解決問題嗎？是用元首級對話來達到區域和平嗎？「不！他是投書。他只靠投書，不是通話，他是單邊地傳達訊息」。這完全暴露賴總統到底與哪個美國的官員或政府單位有直接溝通管道？「川普總統喜歡直接對話，但賴清德總統只能投書」？
江怡臻強調，國民黨一直呼籲要以和平對話達成區域穩定。中美彼此對話往降溫的方向去走，但賴總統卻一直在煽風點火，是正在玩火的總統，要把台灣變成火藥庫，而不是要讓台灣遠離戰火。她呼籲賴總統，「既然提出高額的國防預算，請你到國會報告」。賴總統投書之前，並沒有向全國人民說明預算內容與詳細的預算時程。請賴總統先履行競選總統時的承諾，先到國會報告。
