中國將祭新出口管制 馬斯克警告：白銀價格恐狂飆

〔編譯魏國金／台北報導〕福斯新聞報導，特斯拉執行長馬斯克對銀價飆漲提出警告，因為中國準備對白銀實施新出口管制。他在社群平台X上發文說，2026年1月1日起，中國將開始要求企業須取得政府許可才能從中國出口白銀，「這不是好事，在許多工業製程上都需要使用銀」。

今年以來，在供應短缺，以及投資人與工業用戶的需求上升之際，白銀被美國政府列為關鍵礦產，之後銀價飆漲創紀錄高點。該金屬被用於許多產業，包括電子、醫療與再生能源。

銀價從年初的每英兩(每盎司)不滿30美元，至29日飆漲142%。與銀掛勾的最大ETF iShares Silver Trust 29日現貨白銀價格一度觸及每英兩83.62美元歷史新高，之後走跌，30日盤前報68.57美元。

ActivTrades分析師伊凡傑利斯塔(Ricardo Evangelist)說，銀價下跌的主因是交易員年底前獲利了結，而美國政府在烏克蘭和談上取得進展的初步樂觀氛圍，也構成輕微阻力。

High Ridge Futures金屬交易主管梅格(David Meger)強調，獲利了結導致價格從極高水準回落，他補充，「我認為白銀供應吃緊的基本面仍是主要的市場因素，我們對2026年的前景依然樂觀」。

金、銀等貴金屬也是歲末標普500上漲至新高紀錄的推手，摩根士丹利E*Trade交易與投資主管拉欽(Chris Larkin)說，「礦業股是上週標普500指數創下新高的重要推動力，該指數一直跟進金屬價格創紀錄的漲勢。如果黃金和白銀在2025年底創下歷史新高，標普500指數也更有可能取得同樣的成績」。

