中國將穩定幣列為非法虛擬貨幣 稱存在洗錢詐騙風險

（中央社台北2日電）中國人民銀行近日召開「打擊虛擬貨幣交易炒作工作協調機制」跨部門會議，首度將穩定幣定位為非法虛擬貨幣，並指穩定幣存在被用於洗錢、詐騙的風險。陸媒指出，這一定調刺破了幣圈對穩定幣「例外論」的幻想，為長期以來存在爭議的穩定幣監管劃下清晰紅線。

人民網報導，中國人民銀行（中國央行）11月28日召開打擊虛擬貨幣交易炒作工作協調機制會議。公安部、中央網信辦、中央金融辦、最高人民法院、最高人民檢察院、國家發展改革委、工信部、司法部、中國人民銀行、國家市場監管總局、國家金融監管總局、中國證監會、國家外匯局有關負責官員出席會議。

會議指出，近期受多種因素影響，虛擬貨幣投機炒作有所抬頭，相關違法犯罪活動時有發生，風險防控面臨新形勢、新挑戰。

會議強調，虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位，不具有法償性，不應且不能作為貨幣在市場上流通使用，虛擬貨幣相關業務活動屬於非法金融活動。

會議還定調，「穩定幣是虛擬貨幣的一種形式，目前無法有效滿足客戶身分識別、反洗錢等方面的要求，存在被用於洗錢、集資詐騙、違規跨境轉移資金等非法活動的風險」。

上海證券報今天報導稱，這一定調刺破了幣圈對穩定幣「例外論」的幻想。

報導並稱，穩定幣本是一種錨定法幣、實物資產以對沖加密貨幣價格波動的加密貨幣，卻因「穩定」外衣淪為不法分子的違法工具，成為洗錢、非法集資乃至資本外逃的溫床，並有愈演愈烈的趨勢。

報導引述蘇商銀行特約研究員薛洪言表示，一些騙局以穩定幣為幌子，承諾高回報吸引投資者，實則是龐氏騙局；當前穩定幣在中國場外交易中占據主導地位，成為規避外匯管制的「影子美元」；全球加密貨幣市場波動劇烈，投機情緒高漲等，也促使中國監管部門再次出手。

報導提到，2025年3月，上海浦東新區人民法院宣判一起利用穩定幣非法換匯案，楊某、徐某團夥操控17家空殼公司，3年非法換匯人民幣65億元（約新台幣289億元）。

21世紀經濟報導今天發表社論稱，整體來看，這一里程碑式的定調，不僅為長期以來存在爭議的穩定幣監管劃下清晰紅線，更延續並強化了中國對虛擬貨幣的嚴監管框架。此次定調將從業務展開、產業布局到風險防控等多個維度，重塑中國國內穩定幣生態格局。

社論指出，進入2025年，虛擬貨幣市場的新動向推動監管政策進一步細化升級。一方面，香港「穩定幣條例」於8月1日正式生效，設置穩定幣發牌制度引發市場廣泛關注；另一方面，比特幣等虛擬貨幣價格暴漲暴跌催生投機熱潮，以「穩定幣」為噱頭的非法金融活動也隨之抬頭。

社論稱，不法分子利用這一熱點，以高額回報為誘餌誘導公眾投資實施詐騙，部分還冒用企業名義發行穩定幣，引發機構連續闢謠，多地金融監管部門已就此密集發布風險提示，香港也在同步引導穩定幣市場降溫。

社論並提到，中國人民銀行行長潘功勝10月27日在金融街論壇年會上進一步闡述了監管立場，表示近年來，市場機構發行的虛擬貨幣特別是穩定幣不斷湧現，但整體還處在發展早期。國際金融組織和中央銀行等金融管理部門對穩定幣的發展普遍持審慎態度。

潘功勝說，此前在華盛頓召開的國際貨幣基金和世界銀行年會上，穩定幣及其可能產生的金融風險成為各國財長、央行行長討論最多的話題之一。

他提到，比較普遍的觀點，主要集中在穩定幣作為一種金融活動，現階段無法有效滿足客戶身分識別、反洗錢等方面的基本要求，放大了全球金融監管的漏洞，如洗錢、違規跨境轉移資金、恐怖融資等，市場炒作投機的氛圍濃厚，增加了全球金融系統的脆弱性，並對一些低度開發經濟體的貨幣主權產生衝擊。（編輯：楊昇儒/邱國強）1141202