中國將贏得AI競賽？ 黃仁勳急改口：鼓勵美國「奮起獲勝」

中國將贏得AI競賽？輝達黃仁勳立即發表聲明，表示他是「鼓勵美國要拉開領先優勢，贏過各地開發者，才能獲勝」。

美國晶片大廠輝達執行長黃仁勳，先前尖銳警告「中國將贏得人工智慧（AI）競賽」之後，沒過多久又立即發出聲明澄清說，他的意思是中國大陸落後美國AI的差距只有「幾毫微秒」，美國必須奮起，贏過世界各地的開發者，才能獲得AI大戰的勝利。

黃仁勳5日在出席英國「金融時報」所舉辦的「AI未來高峰會」時警告，中國大陸由於能源成本低，監管也較寬鬆，可能會在這場AI大賽當中，擊敗美國。

不過，就在金融時報發布這篇報導的幾小時後，輝達就在官方「X」帳號發布澄清聲明說，黃仁勳的意思是，中國在AI領域，落後美國的差距只有「幾毫微秒」，美國必須奮起，贏過世界各地的開發者，才能獲勝，這點「至關重要」。