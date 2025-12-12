中國將針對保險套等避孕用品加稅！女性怒斥荒謬...專家更擔心2事發生

國際中心／洪正達報導

中國方面將於1月1日起對避孕藥、避孕用品等開徵增值稅。（示意圖／123RF）

保險套原本是防止性病與避孕的必要物品，但中國卻在30年來首度要對避孕用品及用具等開徵增值稅，外界猜測可能與當局要鼓勵生育的政策有關，但已引起女性反彈，專家也憂心反讓性病及公衛問題加劇。

根據美聯社報導，從2026年1月1日起，避孕藥品及用具等除了將免除關稅優惠政策外，包含保險套等物品將加稅到13%，儘管官方未公開說明此政策，但已引發熱烈討論，有網友也點出只有傻瓜才知道生兒育女比買保險套更花錢；但專家實際上擔憂的是，避孕用品漲價可能加劇性病傳播、非計畫生育等，造成更多的社會問題。

一些女性則對此項政策相當不滿，認為當局再次出手干預生育選擇，專家強調，漲價可能導致弱勢族群難以取得避孕用品，在非計畫懷孕的性病傳播的加劇下，反讓墮胎及醫療成本等提高。

