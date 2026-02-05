中國將開放上海居民遊金馬 觀光署籲儘速回應協商

（中央社記者余曉涵台北5日電）中國大陸文旅部宣布，將恢復上海居民赴金馬旅遊。觀光署今天表示，去年台旅會已向海旅會表達溝通的意願和項目，但迄今仍未獲回應，呼籲陸方針對小兩會協商可儘速回覆。

中國大陸文旅部4日宣布，將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊，強調這是為了進一步促進兩岸人員往來正常化和各領域交流常態化，同時回應台灣民眾和旅遊業界熱切期盼。

交通部觀光署今天回應，目前台灣法令對於陸客到金門、馬祖旅遊，並無限制各省居民可否前往規定，只要上海居民是到福建再坐「小三通」客船到金門、馬祖旅行即可。

觀光署表示，台旅會已於去年2月聯繫陸方海旅會表達溝通的意願和項目，但迄今仍未獲回應，呼籲陸方針對小兩會協商可儘速回覆邀請。（編輯：張雅淨）1150205