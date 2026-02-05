中國將開放上海居民遊金馬 陸委會：陸客政策成政治籌碼

國民黨副主席蕭旭岑率團結束中國行返抵台灣，週三深夜踏上國門，他表示此行成果豐碩，未來若國民黨有機會重返執政，一定會重啟雙向、平等、互惠的交流。

國民黨副主席蕭旭岑表示，「我們覺得這是一個非常好的第一步，是我們跟大陸能夠在有關於民生關切這些議題上建起一個共識跟平台。」

蕭旭岑表示，未來會一步一步增加跟對岸的交流合作和互動，相信更高層的接觸將會水到渠成，此次國共智庫論壇，是今（2026）年第一個國共「高層級」的交流，規格也是國民黨主席鄭麗文上任後最高；對於總統賴清德，質疑國共論壇是「二次西進」、而非走進國際，鄭麗文也有話要說。

廣告 廣告

國民黨主席鄭麗文說：「現在全世界都想要走向中國大陸，賴總統不需要把它變成是一個你死我活的零和遊戲，放開心胸你會發現天地之間任我們遨遊的空間很大。」

而根據國共雙方共同宣言，本次論壇達成了5大共同意見、15項內容，其中包括推動恢復兩岸人員往來正常化，而中國文旅部4日也緊接著宣布，將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊。陸委會則表示，對岸習慣以「恢復陸客來台」作為政治籌碼，但政策說斷就斷，強調我方台旅會已在去年2月正式去函海旅會、表達溝通意願，呼籲對岸回覆我方。

陸委會主委邱垂正說：「持續地軍機艦擾台、持續地跨境鎮壓，我們兩岸怎麼正常交流？不了解台灣為什麼還要跟他談觀光客，你難道一些風險意識都沒有嗎？」

對於兩岸交流的節奏與風險控管，朝野與產業界看法仍存在落差，中華優質旅遊發展協會指出，離島最怕的不是開放，而是「忽開忽關」，當交流被當成政治角力，地方產業就會陷入短期爆量與長期不確定的擺盪，希望此次能轉化為兩岸緩和的契機。