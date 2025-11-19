中國對內、對外兩套說法曝光! USCC：解放軍恐突襲 台海風險正加速逼近

解放軍空警-600 預警機與包含殲-35 、殲-15T 、殲-15D 以及 等各種新式軍機。 圖：翻攝自 騰訊網 國平視野

[Newtalk新聞] 美國國會轄下的「美中經濟暨安全檢討委員會」（USCC）日前公布最新年度報告，長達 700 多頁的內容再度為台海安全敲響警鐘。報告指出，解放軍近年以例行化、常態化為名，在台灣周邊密集擴張軍力，從演訓到封鎖、甚至直接進犯的轉換門檻已被壓到極低，恐怕能在毫無預兆下啟動行動。

報告中提到，中國在相關議題中，「對內」與「對外」呈現兩套話術。面向國際時刻意「降低武力犯台的可能」；但對自己的人民，卻以「台灣挑釁」、「不得不戰」為宣傳主軸。USCC 提醒，這種落差往往是政府為戰爭做社會動員的前奏，意味著中國正在讓輿論逐步習慣衝突場景。

儘管報告強調，目前並無跡象顯示中國已準備立即動武，中國仍傾向以壓迫手段逼台灣屈服；但美國與盟友已不能再假設台海危機是長期才會發生的情境，也不能抱持「還有很多時間準備」的幻想。

USCC 在聽證會上討論台灣是否應加入環太平洋軍演（RIMPAC）。曾任美國國防部印太事務助理部長的委員會副主席薛瑞福（Randall Schriver）指出，環太軍演雖規模驚人，但為了讓29個國家共同作業，多數科目都走「最低共同標準」，戰術深度有限。他直言，相較參與看似盛大的環太軍演，美台若能推動雙邊量身打造的訓練，或與日本、菲律賓等可能介入台海情勢的國家展開多邊演習，對中國的嚇阻效果更實際。

薛瑞福也建議，由美國國會來要求國務院與台灣共同啟動「外國軍事銷售制度」（FMS）的非武器性支援案，協助美軍強化印太部署。他舉例，如果台灣願意協助出資在呂宋島北部建設基地，這種與美軍前沿部署直接相關的投資，將有助於形成更強的區域嚇阻力。

美國國會多年來在年度國防授權法（NDAA）中呼籲邀請台灣加入環太軍演，今年參議院更以「強烈建議」入法要求；若國防部長海格塞斯不邀請，還得向國會說明理由。然而從 USCC 報告與聽證會討論來看，美國真正盤算的方向已不只限於象徵意義，而是更偏向務實、可真正即時提升防衛效益的聯合訓練模式。

