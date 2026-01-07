中國對原產日本的進口二氯二氫硅發起反傾銷調查

（德國之聲中文網）中國商務部新聞發言人在7日的記者會上表示，此次調查是“應國內產業申請發起的”。申請人提交的初步證據顯示，2022年至2024年，自日本進口的二氯二氫硅數量總體呈上升趨勢，價格累計下跌31%，來自日本的傾銷進口產品對中國國內產業生產經營造成了損害。

發言人表示，調查機關收到申請後，根據中國有關法律法規並遵循世貿組織規則對申請書進行了審查，認為申請符合反傾銷調查立案條件，決定發起調查。

日本是全球市場上二氯二氫硅的主要供應國，此次調查正值中日兩國外交關系日益緊張之際。

自去年11月日本首相高市早苗發表“台灣有事就是日本有事”言論之後，中國方面已經采取了包括提醒公民避免赴日、收緊出口管制和反傾銷調查等在內的多項措施。

中國外交部發言人毛寧7日在例行記者會上答問時表示，中方宣布加強兩用物項對日本出口管制“完全正當合理合法”。她強調，高市早苗首相“涉台錯誤言論侵害中國主權和領土完整，公然干涉中國內政，對中方發出武力威脅”。她敦促日方“反思糾錯，撤回高市早苗首相錯誤言論”。

（法新社）

作者: 德才