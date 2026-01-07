中國對原產日本進口二氯二氫矽發起反傾銷調查

（中央社台北7日電）中國加強對日本施壓。中國商務部今天表示，對原產日本的進口二氯二氫矽進行反傾銷調查，並指由2022年至2024年，自日本進口的二氯二氫矽數量總體上升，價格累計下跌31%，對中國產業造成損害。二氯二氫矽主要用於晶片製造過程。

中國商務部今天發布公告表示，於2025年12月8日收到唐山三孚電子材料有限公司（以下稱申請人）代表中國二氯二氫矽產業正式提交的反傾銷調查申請。

中國商務部發言人表示，申請人提交的初步證據顯示，2022年至2024年，自日本進口的二氯二氫矽數量總體呈上升趨勢，價格累計下跌31%，自日傾銷進口產品對中國國內產業生產經營造成損害。

發言人表示，調查機關收到申請後，根據中國有關法律法規並遵循世貿組織規則對申請書進行了審查，認為申請符合反傾銷調查立案條件，決定發起調查。

發言人表示，調查機關將依法展開調查，充分保障各利害關係方權利，根據調查結果客觀公正作出裁決。

中國商務部又表示，此次調查確定的傾銷調查期為2024年7月1日至2025年6月30日，產業損害調查期為2022年1月1日至2025年6月30日。

中國商務部表示，二氯二氫矽主要用於晶片製造過程中的薄膜沉積（如外延膜、碳化矽膜、氮化矽膜、氧化矽膜和多晶矽膜等），用於生產邏輯晶片、存儲晶片、模擬晶片和其他類晶片，也可用於合成矽基系列前驅體和聚矽氮烷等。

中國商務部表示，利害關係方應於公告發布之日起20天內，向商務部貿易救濟調查局登記參加此次反傾銷調查，並提供基本身份訊息、向中國出口或進口相關產品的數量及金額、生產和銷售同類產品的數量及金額以及關聯情況等說明材料。

根據中國反傾銷條例的規定，商務部可以採用問卷、抽樣、聽證會、現場核查等方式向有關利害關係方了解情況，進行調查。

此次調查自2026年1月7日起開始，通常應在2027年1月7日前結束調查，特殊情況下可延長6個月。（編輯：陳鎧妤/廖文綺）1150107