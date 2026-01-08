中國對台人跨境施壓 賴清德：證明公權力不及於台灣

總統賴清德今天表示，中國政府對台灣人民跨境施壓，正足以證明中國政府公權力不及於台灣，也更進一步證實，台灣不屬於中華人民共和國一部分，他對任何被中國跨境鎮壓的人民感到驕傲。此外，對於日本參議員石平被中國制裁、不能入境中國，日前卻成功訪問台灣，以行動證明中華民國和中華人民共和國互不隸屬。

總統賴清德（圖）8日在法務部調查局主持調查班第62期結業典禮受訪表示，希望中國的領導人能夠清楚了解，對台灣進行針對性軍演絕對不是和平的行動，對台灣進行統戰滲透、跨境鎮壓，更不可能達到統一台灣的目標。（中央社）

中國大陸國務院台灣事務辦公室將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列名「台獨頑固分子」，並將一名台灣高等檢察署檢察官列為「台獨打手幫凶」。

賴清德上午出席「法務部調查局調查班第62期結業典禮」前，接受媒體聯訪表示，身為總統，對任何被中國跨境鎮壓的人民感到驕傲，即使面對中國威脅，不論鄭英耀、劉世芳或陳姓檢察官等其他官員或民意代表，都能站在自己崗位上為國家奮鬥，毫不畏懼中國威脅。

他說，希望中國領導人清楚了解，針對台灣軍演絕非和平行動，而對台灣統戰滲透、跨境鎮壓，更不可能達到統一台灣目標。

賴清德表示，身為三軍統帥，再向全國人民承諾，「我一定好好守護國家」，維護全體國民生命財產安全，絕不容許中國壓力、中國的手伸進台灣這塊土地。在這關鍵時刻，敬請不分朝野都應支持國家，讓國防特別預算案、中央政府總預算案順利付委審查，這是身為國會議員對國家與人民最起碼責任和義務。