中國對台灣是威脅「無庸置疑」 賴清德：有堅強國防才能保障經濟發展

總統賴清德今（22）日表示，中國的確對台灣是一個威脅，這無庸置疑，但「國無外患，國恆亡」，要把中國威脅當作是砥礪台灣更安全、更進步、更繁榮的力量。他並強調，捍衛衛國家主權的決心、維護民主自由生活方式的堅持、維持兩岸和平發展的努力、在對等尊嚴之下與中國對話交流的承諾都不會改變，但要落實這些主張，前提是必須要有堅強的國防，「沒有國家安全，經濟再繁榮，也是為人作嫁而已」。

賴清德今日上午出席「2026 CWEF天下經濟論壇」，致詞時就「天時、地利、人和」三個層面，闡述政府未來在產業方面的擘劃。首先，就「天時」而言，未來是一個全面智慧化的時代，而為了迎接智慧化時代的到來，也確保台灣在下一個世代的競爭優勢，行政院已經推出「AI新十大建設」，預計投入1.5兆元，創造15兆元產值，在2040年之前培養出50萬個AI應用人才。

賴清德指出，政府要做四大基礎建設，包括人才培育、國家級算力中心與國家資料中心、目前電力穩定供應，但預計未來還是要再投入，特別是綠電；另外也會著重在量子運算、矽光子及機器人三項關鍵技術，並希望達到三項具體應用目標：打造創新創業的生態，創造兆元的軟體平台產值；幫助中小企業升級、轉型；也希望未來的台灣是一個智慧生活圈，食衣住行育樂、醫療、國防等，通通都有人工智慧的應用，讓台灣生活更便利，行政更具效率，也讓整個國家更有競爭力。

在「地利」方面，賴清德坦言，很多人把中國當作是一個威脅，「它的確對台灣是一個威脅，這無庸置疑」，中國文攻武嚇不斷、對台統戰滲透更深入各個層面。但「國無外患，國恆亡」，要把中國威脅當作是砥礪台灣更安全、更進步、更繁榮的力量。

賴清德強調，捍衛國家主權的決心不會改變，世世代代維護民主自由生活方式的堅持不會改變；維持兩岸和平發展的努力不會改變；在對等尊嚴之下，維持跟中國的對話交流促進和平共榮的承諾也不會改變。

賴清德直言，要落實這些主張，前提是必須要有堅強的國防。有堅強的國防，經濟發展才有辦法得到保障，「沒有國家安全，經濟再繁榮，也是為人作嫁而已」。因此，除了年度的國防預算，政府也提出了為期8年1.25兆的國防特別預算，要打造「台灣之盾」，建立智慧化的攻防體系，更重要的是推動國防工業。在不對稱的戰力之下，一定要大力扶植國防工業，台灣絕對有這個條件，不能妄自菲薄。

賴清德說，在他心中，這筆國防特別預算的功能不單是國防，有相當大的一部分是在推動產業發展。

至於「人和」部分，賴清德指出，台灣因為中國阻撓、在國際上處處打壓，要參加多邊的區域經濟有其困難。過去，台灣花了非常多的力量加入WTO，但是WTO在多邊功能上，也沒達到原先預期的目標；台灣要加入CPTPP，因為中國不斷的阻撓，即使台灣是一個成熟的經濟體，是民主自由法治的國家，重視智慧財產權，可以為區域經濟帶來貢獻，但很可惜沒有辦法參加。

賴清德表示，從前總統蔡英文到他，不斷強化雙邊關係，過去台灣需要時間，很多中小微型企業到世界爭取訂單，打下了經濟奇蹟，也成為科技發展的基礎；現在台灣仍然需要時間，但世界也需要現在的台灣，所以台灣跟美國簽訂二十一世紀貿易倡議的第一階段，後續也會持續洽談；台灣也跟美國簽訂經濟繁榮夥伴對話，不久後也要在對等關稅談判的條件下，深化台美的經貿合作。

另外，台灣也跟英國簽訂了促進台英貿易夥伴協定，以及投資數位貿易綠能的子協議；去年底，台灣跟日本簽訂了數位貿易協議，這幾年來也分別跟東南亞國家重簽雙邊投資保障協定，避免雙重課稅等。政府會持續強化台灣跟國際主要貿易夥伴的關係，讓台灣不僅僅可以站得穩，也可以走得遠，讓台灣的企業可以立足台灣、布局全球、行銷全世界。

賴清德強調，台灣已經走上世界舞台，也已經走進了舞台的中心，台灣有能力，不僅可以讓國家更好，也有能力推動世界的進一步繁榮發展，大家要對自己的國家有信心，國際社會是肯定台灣的，「我們團結合作，我們共同的目標就是讓未來的台灣能夠比現在更好，我們給年輕的一代一個更好的國家。」

