中國對台發動軍演 國防部：已成立應變中心

國防部外觀。廖瑞祥攝



中國解放軍東部戰區今（12/29）日突然宣布要在台灣周遭發動軍演，聲稱是對「台獨分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告」。國防部對此譴責，並表示已成立應變中心，並依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」派遣適切兵力應對，執行立即備戰操演。

解放軍東部戰區發言人施毅宣布，今日起在東部戰區將舉行名為「正義使命-2025」演習，解放軍聲稱，此乃「對台獨分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動」。

廣告 廣告

針對中共東部戰區宣布，在台海周邊進行實彈軍演，國防部今日表示，中共近期持續在台灣周邊及印太區域，展開各類型軍事侵擾、假訊息認知操作等複合威脅，升高區域緊張，此種「窮兵贖武、倒果為因」的威脅，正是破壞區域和平的主因。

國防部指出，對於此種不理性的挑釁行為，國防部表達強烈讉責，已成立應變中心，並依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」派遣適切兵力應對，執行立即備戰操演，用實際行動守護自由民主，捍衛中華民國主權。

國防部進一步指出，捍衛民主自由不是挑釁，中華民國的存在不是侵略者破壞現狀的藉口，中共此次針對性軍事演習，更坐實其侵略者的本質，是最大的和平破壞者，也印證我們更需要加速建構高度強韌、全面嚇阻的防衛戰力。

國防部強調，「以實力謀和平」才能獲得真和平。面對中共嚴峻威脅，國軍秉料敵從寬原則，不會輕估敵人戰力、但也絕不妄自菲薄；全體國軍官兵將保持高度警覺、嚴陣以待，以實際行動守護民主自由價值，護衛國家主權及人民家園安全。

更多太報報導

快訊／解放軍東部戰區今突宣布繞台軍演 稱對台獨勢力嚴重警告

龔正雙城論壇再提「兩岸一家親」 陸委會嗆：那就不要機艦擾台

沙威瑪、優格都來自土耳其 駐台代表揭秘從「火雞」到Türkiye的正名路