中國對台發動5大威脅 賴清德批在野黨一中同表：以身為中國人為榮

總統賴清德近期特別選在國防部軍備局生產製造中心第209廠，接受電視台節目專訪，相關內容於今（28）日晚間8時播出。賴總統表示，中國已對台灣發動五大類型的威脅，涵蓋國家主權、混淆國家認同、滲透軍方、利用交流進行統戰，以及設立「共融區域」等面向。他並直言，在野黨過去主張「九二共識」是「一中各表」，但如今已不再強調「各表」，其路線基本上已轉向國民黨前主席洪秀柱所主張的「一中同表」，甚至走向未來以「身為中國人為榮」的方向。

賴清德指出，他目前已經發動了五種威脅，第一個就是對國家主權、也就是中華民國主權的威脅，好比說斷交，法律戰則是聯合國2758號決議文，最近又講根據《開羅宣言》、《波茨坦宣言》稱台灣是屬於中華人民共和國的一部分，或是說它的飛機船艦，進入到我們的ADIZ（防空識別區）等。

第二，賴清德說，就是對台灣國家認同的混淆威脅，過去在野黨講九二共識是「一中各表」，但他們已經不講「各表」了，其實他們現在的路線基本上就是「一中同表」（洪秀柱路線），在未來以「身為中國人為榮」，這也是對國家認同混淆的威脅。

第三，賴清德表示，中國不斷地對軍方，不管是現役軍人或者是退役軍人的滲透，吸收他們為間諜，可以看到這段時間以來，不管檢調單位偵辦許多間諜案，司法案的判決也愈來愈重，這可以看得出來。

第四，賴清德不諱言，台灣人民本來就是很善良，希望能夠透過交流合作，增進雙贏的局面，但是中國很可惜，利用交流的時候，進行滲透跟統戰的目標，最常見的就是邀請我國的村里長、民意代表或者是社團、宗教等赴中交流，然後賦予他們政治任務，進行對台灣社會的影響。

第五，中國設立「共融區域」、「融合區域」吸引台商及年輕人過去。最後，賴總統總結，這五大威脅，對台灣的影響來講都非常大。





