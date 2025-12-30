政治中心／綜合報導

中國對台軍演"，今（30號）進行實彈射擊，東部戰區更發布影片號稱已取得預期效果，我方嚴陣以待，全台各地出現各式軍機艦，掌握解放軍狀態，國防部更釋出國軍監控的12種軍機艦畫面，另外總統賴清德和國防部進行視訊會議時也強調，台灣不升高衝突、但面對威脅、絕不讓步。

中國央視主播：「今天正義使命2025演習，進入第二天，同時東部戰區陸軍部隊，對台島北部相關海域，實施遠程火力實彈射擊，取得了預期效果。」

中國央視午間新聞，大篇幅報導中國對台發動軍演資訊，微博不斷釋出新影片、大內宣。

中國遠火射擊，根據我方監控，落彈區散布在台灣24浬線周邊，從29日早上六點到30日早上六點，偵獲共機130架次、軍艦14艘、公務船8艘，其中，有90架次逾越中線，單日偵獲數量創歷史次高，但我國陸海空三軍也強勢回應。

喊話鎮定以對、從容自若，當威脅升高，我們更要穩，料敵從寬、嚴密監控、快速應處，同時間，全台各地進入警戒狀態。

中國對台軍演實彈射擊 我軍全程掌握 總統:決不退讓（圖／民視新聞）兩架幻象2000戰機，緩緩滑出機堡，收到指示後，立刻掛彈升空。

鏡頭轉到花蓮，具備反艦能力的雄風發彈發射車，發射架已升起，最南端的屏東貓鼻頭，地對空飛彈，也完成佈署。

本島地面部隊就位，外島也上緊發條，澎湖M60A3戰車，執行戰備巡邏任務，海軍也跟上腳步，磐石油彈補給艦，現蹤高雄港。中國連兩天發動環台軍演，第二天實彈演習從30號上午8點至晚間6點，範圍包含台灣5個海空域，全劃設在我方12海里防線，最近距離屏東甚至僅有9海里，國軍緊盯，更一口氣公布國軍監控的12種軍機艦畫面回敬。

從空軍P-3C偵監中共太原艦、IDF監控中共殲16，馬公驅逐監控中共海警船、到成功巡防艦對上中共呼和浩特艦，軍事專家分析，這象徵我國軍，確實都有掌握。

國防院國防戰略與資源所長蘇紫雲：「國防部也展現了我們的反制能力，包括F-16用神射手莢艙，標定共軍的殲-16戰機，這都是國軍有能力可以掌控，而且看得到表示打得到。」

緊盯共軍動態，總統賴清德和國安會祕書長吳釗燮，與國防部長顧立雄視訊，會議中還有軍政副部長徐斯儉、參謀總長梅家樹等人，總統要求相關單位沉著冷靜、嚴密掌握，更對中方破壞區域穩定、公然挑釁表達嚴厲譴責，強調台灣不升高衝突，但面對威脅，絕不退讓。

中國對台軍演實彈射擊 我軍全程掌握 總統:決不退讓（圖／民視新聞）中國蠻橫行為，已造成區域威脅，我方適切反映、嚴陣以待。

