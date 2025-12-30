中國對台軍演射實彈 火箭彈落點最近距離曝

▲國防部公布共軍於我周邊從事「對台針對性軍演」概況。（圖／記者呂炯昌翻攝）

[NOWnews今日新聞] 中國解放軍東部戰區昨日宣布「正義使命-2025」為名，在台灣周邊實施針對性軍事演習。國防部今天表示，共軍上午9時至下午1時，由福建平潭、石獅區域共2波次，向台灣北部與西南海域射擊多管火箭、共計27枚。共軍實彈射擊嚴重影響國際航安，一共影響941架次民航機。

國防部今日下午舉行臨時記者會，說明共軍實彈軍演應處作為。國防部情報參謀次長室次長謝日升中將說明指出，共軍於今日上午9時至下午1時，由福建平潭、石獅區域，向台灣北部、西南海域射擊共2波次多管火箭，共計27枚。首批17枚落彈區位於基隆東北方70浬、並未飛越台灣上空；第2波次於下午1時，從福建泉州石獅射擊10枚，落彈區於台南西方50浬。

廣告 廣告

謝日升表示，另外，統計自今天上午6時起至下午3時止，偵獲71架次共機，其中35架次共機逾越台灣海峽中線進入北部、中部及西南空域；另有共艦13艘，其中11艘進入鄰接區、海警公務船15艘（含外離島，其中8艘進入鄰接區），及位於西太平洋的兩棲攻擊艦編隊4艘；沒有任何共軍船艦或公務船進入台灣12浬領海範圍。

謝日升指出，這次針對性軍演不僅僅是恫嚇台灣，另外嚴重的影響國際的航班。根據交通部民航局所公布的資料，今天過境我國飛航情報區的受影響的班次是941班次，經過這些操演空域的國際航班，民航局必須要採取必要預防性調整，此外還有在演習區也有一定數量商船跟漁船在那邊作業。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

共軍無人機俯瞰台北101？專家批心理戰：AI變造誤導國人

鄭麗文喊徵召李四川選新北 黃國昌不評論：尊重國民黨內民主程序

隨時到台北？央視釋共機「俯瞰」台北101畫面 專家：影像須存疑