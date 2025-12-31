「中國對台軍演非單一事件！」賴清德向國軍致謝 期盼幹部以高標準帶領部隊

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

中共解放軍日前無預警發動「正義使命-2025」環台軍演，我國防部為此成立應變中心，派遣適切海、空及地面兵力，嚴密監控整體狀況。對此，總統賴清德今（31）日表示，感謝國軍弟兄姐妹共同守護國家安全，面對當前多變的敵情及手段，期許各位將軍以及所有國軍幹部，以更高標準來帶領部隊，強化戰備紀律與指揮效能。

賴清德總統今早主持「中華民國115年1月份將官晉任授階典禮」。（總統府Flickr）

賴清德總統今早主持「中華民國115年1月份將官晉任授階典禮」。他致詞時提到，近日中國在台灣周邊海空域實施軍演，國軍官兵在第一時間投入兵力，以快速應變、以變制變、以及反制封鎖能力，鎮定以對、從容自若，驗證了平時訓練的成果。他要藉這個機會， 再次代表全體國人，感謝所有國軍弟兄姐妹的努力和辛勞，共同守護國家安全。

賴清德表示，中國對台灣軍演並非單一事件，近期從日本周邊到南海，再到對台進行侵擾行動，中國威權持續擴張、升高脅迫，對區域的穩定帶來高度不確定風險，也影響全球的航運、貿易與和平。

賴清德說，面對當前多變的敵情及手段，期許各位將軍以及所有國軍幹部，以更高標準來帶領部隊，強化戰備紀律與指揮效能；從平時到戰備整備到各項即時應處，都能做到決策迅速、指管順暢、協同到位，成為一支可恃、可靠、可持續的防衛戰力，確保國家安全與人民福祉。

