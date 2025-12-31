中國對台針對性軍演未宣布結束 昨102機艦擾台

〔記者方瑋立／台北報導〕中國對台發動針對性軍演，至今尚未宣布軍演結束。國防部今天(31日)公布，自昨(30日)日上午6時至今上午6時止，偵獲中共軍機77架次、共艦17艘及公務船8艘，持續在台海周邊活動。其中有35架次軍機逾越台海中線，進入北部、中部及西南空域。

據國防部公布的示意圖，共機活動主要分為三個時段與區域。昨日上午7時30分至10時25分，偵獲主、輔戰機計10架次在台灣東側空域活動。昨日上午6時至晚間7時55分，偵獲主、輔戰機及無人機計40架次，其中8架次逾越中線。另於昨日上午8時15分至下午3時35分，偵獲主戰機及無人機計27架次，在西南空域活動。

除空中動態外，國防部亦偵獲共艦17艘及公務船8艘，持續在台海周邊活動。國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。

中共東部戰區至今尚仍未宣布軍演結束，今天上午在社群發布一則無法判別時間的片段剪輯，聲稱具備「遠空狙殺」、「時敏點殺」、「飽和滅殺」等能力。不過，影片中也再次放入我國台北101照片的爭議畫面，昨天我國國防部已證實絕無大型無人機進入我24浬鄰接區內，不可能進入視距拍攝，明顯是認知作戰手段。

國軍昨公布共軍發射27枚多管火箭落點，第一波17枚火箭彈落於基隆東北方72浬外，第二波10枚則落在台南西方約50浬處，鄰近我24浬鄰接線，意在傳遞「將台海視為其內水」的強烈政治訊號，並藉此測試國軍底線。

