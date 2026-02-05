中國對外軍售正在全球碰釘子 可靠性與後勤保修存在嚴重問題

中國研製武器往往存在實戰可靠性的問題，使越來越多有意採購的國家必須思考再三，圖為去年北京閱兵展示裝甲戰力。（資料照片／美聯社）



印度與巴基斯坦去年爆發短暫武裝衝突期間，除了雙方長久以來的敵對關係，最受外界注目的莫過於巴基斯坦空軍使用中國製「殲-10CE」戰機，使用「霹靂-15」飛彈，疑似擊落印度空軍操作的法製「飆風」戰機，凸顯出中國對外軍售持續成長的趨勢，然而有分析人士指出，中國研製的系統往往存在可靠性缺陷以及後勤維修問題，使其正在全球各地「碰釘子」。

中國軍火可靠性不足 外銷裝備服役情況不如美系對手

英國「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）副研究員克蘭尼-艾文斯（Sam Cranny-Evans），在軍事新聞網站Calibre Defence發表的專文指出，在1988年時，泰國皇家陸軍（RTA）破天荒地採購了中國基於前蘇聯T-55戰車，自主研發的69式2型（Type 69-II）戰車，以及大約400輛的裝甲運兵車，並且撥交第二騎兵師使用，除了象徵曼谷逐漸向北京靠攏，也是泰國擺脫對美系裝備依賴的嘗試。

雖然俄系T-55戰車性能廣受肯定，中國依樣畫葫蘆產製的69式戰車卻未能展現出相同的特質，報導表示，該款戰車與美系M48「巴頓」（Patton）戰車同時在泰國服役，然而到了2004年時，69式戰車已經從泰軍退役，並在2010年時被投入海中作為人工魚礁，M48戰車則迄今仍在服役中。

即便如此，泰國仍然持續進口中國軍備，不過在2016年採購的VT-4戰車，卻在去年泰國與柬埔寨武裝衝突期間，暴露出品質的問題，泰軍VT-4戰車的125公厘口徑主砲，在交戰時竟然出現膛炸的事故，造成3名車組人員受傷，且同樣的問題似乎也出現在奈及利亞，使外界對中國軍備可靠性浮現質疑。

去年北京舉行九三閱兵期間，展示各類無人機系統。（資料照片／美聯社）

除了地面裝甲系統 戰機、戰艦等平台也存在缺陷

除了地面裝甲系統之外，克蘭尼-艾文斯指出包括戰機、戰艦、雷達等中國外銷軍備，也普遍存在可靠性偏低，且後續支援服務不佳的情形。其中，北京與「巴鐵」巴基斯坦合作研發的JF-17「梟龍」戰機便是明顯例證，雖然靠著極具競爭力的價格，JF-17戰機在全球市場與美系F-16、俄系Su-30等各款戰機互別苗頭，然而印度經濟時報（Economic Times of India）指出，緬甸空軍由於機身結構出現嚴重裂痕，且機上搭載的中國製KLJ-7 Al-1雷達也存在故障情形，因此不得不停飛大多數機隊。

此外，根據緬甸伊洛瓦底江雜誌社（The Irrawaddy）報導，緬甸軍方採購的JF-17戰機上的電腦，無法進行視距外（beyond-visual-range, BVR）尋標與鎖定作業；這並非唯一一款令人詬病的中國戰機，克蘭尼-艾文斯也指出中國製造的FT-7系列教練機，於1994年至2006年之間，在孟加拉至少發生5起墜機事故，且在2020年時，該國1架FT-7墜毀在一所學校之內，造成28名學童喪生。

雖然這起不幸事故最初被視為技術故障所引起，但日後經過調查才證實是人為操縱不當造成，根據國防情報公司詹氏公司（Janes）報導，緬甸軍方也曾經對該款教練機有所抱怨。

品質管控恐存在一定程度問題 使採購中國武器的國家在實戰中吃虧

另外包括巴基斯坦所採購的F-22P巡防艦，以及艦載的FM-90N「海紅旗」飛彈系統，沙烏地阿拉伯所採購的定向導能武器（DEW）、功率介於30千瓦至100千瓦的車載雷射防空系統「沉默獵手」（Silent Hunter）等等，都不一而足地存在實戰可靠性，零件有缺陷，以及後勤維護不易等情況。

因此，克蘭尼-艾文斯表示武器系統往往具有高度複雜性，在初期研發階段出現問題是極其正常的情況，研發中的戰機墜毀也屢見不鮮，然而中國武器系統卻在外銷之後飽受詬病，似乎凸顯其品質管控存在一定程度的缺陷，使包括泰國、伊拉克、緬甸等採購中國軍備的國家，在實戰中面臨吃鱉的窘境，因此有越來越多的國家，在評估籌獲中國武器系統時會更加謹慎，從而使北京對外軍售處處碰釘子。

