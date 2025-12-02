中國對太平洋地區野心擴大 澳洲尋求以合作抗衡影響力

澳洲外交部長黃英賢(Penny Wong)今天(2日)在一項演講中表示，中國正更頻繁地將軍事力量投射到更廣大的太平洋地區，凸顯澳洲在競逐該地區域影響力時所面臨的挑戰。

黃英賢今天在坎培拉發表講話時說：「中國繼續通過經濟和安全手段等方式增強其戰略影響力，並且越來越頻繁地在我們的區域展現軍事力量。」

黃英賢表示，這種情況「缺乏該地區所期望的透明度」，並強調說南太平洋國家的集體安全與繁榮取決於相互合作。

她說：「只有如此，如果我們受到壓力，我們才能確保在遭受壓力時仍保有選擇。太平洋島嶼論壇的團結(Pacific Islands Forum)正是區域主義的展現：賦予中小型國家反制不對等權力的能力。」

由於先前的政治爭端，澳洲曾在2020年至2023年間遭其最大貿易夥伴中國祭出貿易限制令，影響及價值達200億澳元的澳洲商品。澳洲曾多次警告太平洋島國，在與北京發展貿易時可能面臨經濟脅迫。

澳洲正推動與地區鄰國加強經濟和安全整合。黃英賢說，外部夥伴對太平洋的興趣升高造成一定影響，澳洲每天都在競逐影響力。

她說：「我們知道，澳洲不再是太平洋地區唯一的合作夥伴。這沒有回頭路。」

目前有11個太平洋島國與中國建交，包括東加王國(Tonga)等國都對中國國營銀行欠下巨額債務。另有3個南太平洋國家與台灣維持邦交。