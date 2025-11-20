中國對日制裁 台美同步 齊心力挺日本水產
總統賴清德今(20)日在社群平台分享午餐照片，內容包括 鹿兒島鰤魚與北海道帆立貝壽司與味噌湯，以實際行動支持日本水產品。貼文一出立即引發網友熱議，被視為在中日關係緊張之際，台灣向日本釋出的友善訊號。
外交部長林佳龍今在立院受邀報告時則表示，中國對日本祭出的禁運、文攻武嚇與施壓手段，過去都曾加諸台灣，如今只是「換對象」。他指出，中共正在動員民族主義情緒，並以「經濟霸凌」擴大壓力，台灣不應被認知作戰左右。
林佳龍呼籲國人多赴日旅遊、消費並多多打卡，用行動展現對日本的支持。他也透露，台日已簽署近百份合作備忘錄，12 月將召開新一輪經貿會議，持續深化半導體、AI、能源與太空領域合作。
另一方面，中國昨19日再度通知日方暫停日本水產品進口。本月初已有 6 噸北海道冷凍扇貝運往中國，恐遭拒收；日本農林水產省官員坦言，中國實際上已全面暫停相關進口。
在此背景下，美國駐日大使葛拉斯（George Glass）今以英、日文發文強硬表態，批評中國「脅迫積習難改」，並強調：「就像上次中國無端禁止日本水產進口時一樣，美國這次仍會與日本站在一起。」此言被視為美日共同反制中國經濟施壓的最新信號。
